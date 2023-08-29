"F*ck UA": у Німеччині депутат міськради намалював свастику на авто українців, — Spiegel

За даними видання, чиновник за свою витівку отримав штраф у вигляді 50 денних окладів. Членом якої партії він є — не вказано.

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Депутата міськради Баден-Бадена в Німеччині оштрафували за те, що він намалював свастику і непристойну фразу "F*ck UA" на автомобілях з українськими номерами. Про це 28 серпня повідомляло німецьке видання Spiegel.

Сума штрафу не розголошується, але прокуратура підтвердила, що депутат отримав покарання в розмірі 50 денних ставок "за використання символіки неконституційних організацій", а також за образу.

Лідер фракції ХДС у муніципальній раді Ансгар Гернсбек висловив обурення з приводу цього інциденту, заявивши, що якщо звинувачення підтвердяться, депутату слід подумати про відставку.

Адміністрація міста Баден-Бадена наразі визначає додаткові заходи покарання для депутата. Влада поки що не готова ділитися подробицями або коментувати ситуацію далі, і також не уточнено, до якої політичної партії належить депутат.

Видання зазначає, що в міській муніципальній раді представлені партії "Зелені", ХДС, "Вільні громадяни за Баден-Баден", СДПН, ВДП і AfD. Їхні члени називаються міськими радниками.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що 21-річну мешканку російського Краснодара оштрафували за "дискредитацію ЗС РФ" через напис на сумці, в якій не згадувалася армія.

Раніше, 25 червня, стало відомо, що Радехівський районний суд Львівської області визнав винним у перевищенні службових повноважень підполковника, який зняв кілька десятків людей із військового обліку.