"Немає вибору": Трамп ув'язнить політичних ворогів, якщо знову стане президентом США

Політик зізнався, що з великою повагою ставився до посади президента Сполучених Штатів і николи "не бив так сильно, як міг" діючого очільника держави Джо Байдена.

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45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що посадить своїх політичних ворогів, якщо знову стане головою держави. Про це він повідомив у розмові з радіоведучим Гленном Беком, передає Mediaite.

Журналіст нагадав Трампу, що у 2016 році він обіцяв "закрити" свою опонентку Гілларі Клінтон, проте не зробив цього, адже сказав, що так в Америці не роблять. Крім цього, Гленн Бек запитав, чи "закриватиме" Трамп своїх політичних ворогів, якщо знову стане президентом.

"Немає вибору, тому що вони роблять це з нами", — відповів Дональд Трамп.

Він зазначив, що з великою повагою ставився до посади президента і ніколи "не бив так сильно, як міг" нинішнього голову США Джо Байдена. Проте потім він дізнався, що Байден висунув його звинувачення.

Нагадаємо, 1 серпня Велике федеральне журі висунуло 45-му президенту США Дональду Трампу обвинувачення, його звинуватили у спробах вплинути на вибори 2020 року, які призвели до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року. Крім цього, Трамп є фігурантом чотирьох кримінальних справ: дві з яких пов'язані з неналежним поводженням із секретними документами та штурмом Капітолія, одна — з виплатою грошей колишній порноакторці у штаті Нью-Йорк, що призвело до порушення правил фінансування політичної кампанії, та у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори 2020 року у штаті Джорджія.

24 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті, щоб здатися у справі про спробу змінити результати виборів у штаті Джорджії. Політика зареєстрували як ув'язненого і зробили його знімок. Проте потім його відпустили під заставу.

Президент США Джо Байден відреагував на тюремне фото Дональда Трампа. Зокрема, він назвав його симпатичним і чудовим хлопцем.