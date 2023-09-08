Украв $33 млн: у США росіянина відправили до в'язниці за махінації на фондовому ринку (відео)

За даними журналістів, Владислав Клюшин крав гроші в рамках схеми, яка передбачала злом комп'ютерних систем для викрадення звітності про прибутки сотень компаній, включно з Microsoft і Tesla. А потім він використовував цю інсайдерську інформацію для укладення прибуткових угод.

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У США російського бізнесмена Владислава Клюшина засудили до дев'яти років позбавлення волі за участь у схемі шахрайства на фондовому ринку, яку оцінюють у майже 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Associated Press.

Росіянин використовував конфіденційну інформацію про доходи, яку було отримано внаслідок зламу американських комп'ютерних систем.

Клюшин був засуджений після двотижневого судового розгляду у федеральному суді в Бостоні за звинуваченнями в шахрайстві з використанням електронної пошти і шахрайстві з цінними паперами.

Владні джерела стверджують, що обвинувачений особисто вкрав понад $33 млн у рамках своєї схеми. Вона полягала у зламі комп'ютерних систем з метою викрадення фінансової звітності, що належить сотням компаній, зокрема Microsoft і Tesla. Після цього він скористався отриманою інсайдерською інформацією для проведення вигідних фінансових операцій.

За даними прокурорів, використовуючи отриману інсайдерську інформацію, замішані особи були в змозі провести маніпуляції на фондовому ринку. Вони купували акції компаній, які збиралися оголосити про позитивні фінансові результати, і водночас скидали акції компаній, які очікували на негативні фінансові показники.

42-річного Клюшина заарештували 2021 року у Швейцарії. Після відбуття тюремного покарання його, ймовірно, депортують до Росії.

Нагадаємо, що одинадцятьох громадян Росії, яких підозрюють у кіберзлочинах проти американських органів влади, об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, внесено до санкційного списку США і Великої Британії. Відповідну інформацію розміщено на офіційних урядових сайтах двох країн