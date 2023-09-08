Українські студенти у Британії вивчають, як очищати ґрунт від наслідків війни

Земля України постраждала не тільки від вибухів, а й від забруднювачів ґрунту, таких як шкідливі метали. При цьому настільки високий рівень забруднення може мати довготривалий вплив на ґрунти.

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Вчені-аграрії стверджують, що існує неабиякий ризик забруднення ґрунту на тих територіях, де відбуваються воєнні дії або які опинилися під обстрілами. Така ситуація може вплинути на якість сільськогосподарських культур, що ростуть на забруднених полях, а ті своєю чергою псуватимуть світові запаси їжі, пише ВВС.

Тож цілком своєчасною стала пропозиція найстарішого у Британії Королівського аграрного коледжу міста Сайренсестера, до якої пристали студенти Сумського університету, які наразі разом з ученими навчального закладу аналізують зразки українського ґрунту за допомогою спецобладнання для пошуку важких металів та інших забруднювачів. За словами професора коледжу Марка Хортона, уже виявлено кілька шкідливих металів.

"Наше справжнє занепокоєння полягає в тому, що культури, які ростуть над цими воронками від бомб, міститимуть ці отруйні метали та забруднюватимуть світові запаси їжі. Сміття та залишки хімікатів також можуть просочуватися в місцеві ґрунтові води та впливати на місцевий харчовий ланцюг. Крім того, за останні 18 місяців бомби та артилерійські снаряди завдали величезної шкоди ландшафту України", — зазначає професор.

Українське студентство, крім лабораторних досліджень, дізналося про методи сталого ведення сільського господарства, які вони могли б запровадити в Україні, та отримало спеціальне обладнання для пошуку важких металів та інших забруднень, спричинених війною.

Нагадаємо, що через російську агресію довкіллю Україні завдано збитків на суму 2 трильйони гривень. Проте уряд України ретельно підраховує всі збитки, заподіяні Росією, і змусить РФ за все заплатити. Тому Кабінет Міністрів продовжує активно працювати над розробкою механізмів компенсації збитків, завданих цивільному населенню та бізнесу внаслідок збройної агресії РФ.

До цього ще й долучається європейська спільнота, яка оголосила на саміті Ради Європи у травні цьогоріч про створення міжнародного реєстру збитків, які заподіяла РФ Україні.