Допоміг попутний вітер: у США пересунули острів за допомогою човнів (фото, відео)

Острови, що утворилися після затоплення болота, треба пересувати щороку, інакше вони перегородять проїзд між східною і західною частинами озера Чіппева. Завдяки родючому ґрунту на островах утворилася ціла екосистема.

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В американському штаті Вісконсин на озері Чіппева човни щороку переміщують маленький острів. Цього разу в унісон спрацювали 25 човнів, відео та фото процесу показало видання Northern News Now.

Озеро з'явилося 1923 року після затоплення великого болота, коли на поверхні води почали утворюватися торфовища. На цих ділянках росли дерева і рослини, а острови за площею збільшувалися. Тепер деякі сягають розміром 16 гектарів.

"Родючий ґрунт став ідеальним середовищем існування для рослин і тварин, незабаром на островах почала процвітати ціла екосистема", — розповів власник ресторану та курорту The Landing Денні Рейєс, бізнес якого розташований поруч з островами.

Часто буває так, що через вітри острови наближаються до мосту, єдиного проїзду між східною та західною сторонами озера. Тому їх потрібно переміщати й зробити це реально лише за допомогою човнів.

Острів не можна розділяти на частини, на них мешкає безліч видів тварин і рослинності

"Це відбувається майже щороку і потребує колективних зусиль. Важливо зловити попутний вітер, щоб підштовхнути острови", — продовжив Рейєс.

Острів не можна розділяти на частини, адже на них мешкає безліч видів тварин і рослинності, всі охороняються законом.

Фокус раніше писав, як вулканічний острів Святої Єлени перетворюється на "пекло" на вихідних. Хаос створюють п'яні туристи, "здичавілі діти" і гонщики.

У серпні цього року лісові пожежі охопили курортний острів Мауї. Щонайменше 53 людини загинули, а містечко Лахайна перетворилося на тліючі руїни.