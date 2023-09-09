Не довіряє навіть своїй охороні: ексохоронець Путіна розповів про роботу на президента РФ

Віталій Брижатий працював у ФСО інструктором-кінологом, охороняв дачу російського президента в анексованому Криму, а після початку війни в Україні втік із сім'єю в Еквадор.

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Віталій Брижатий, колишній співробітник Федеральної служби охорони, який охороняв дачу Володимира Путіна в анексованому Криму, дав відверте інтерв'ю про те, як працював із російським президентом, але втік до Еквадору, коли стало зрозуміло, що його відправлять на війну в Україну. Брижатий назвав Путіна злочинцем і каже, що проти війни, яку розв'язала РФ. Інтерв'ю вийшло на телеканалі "Дождь".

Віталій Брижатий родом із Камчатки, а його дружини — з Криму. Одружившись, вони переїхали в анексований Крим, де він спочатку влаштувався на службу в ОМОН кінологом, а потім — у ФСО інструктором-кінологом.

Інтерв'ю охоронця Путіна

Він охороняв дачу Путіна в селищі Олива на південному березі Криму. Поруч із дачею президента РФ розташовані дачі колишнього президента Росії Дмитра Медведєва і глави ФСБ Олександра Бортнікова.

За словами Брижатого, території "дач" займають величезну територію, на якій є все: від фітнес-центрів до чайних будиночків. Також там є вертолітні майданчики, КПП і приватні пляжі. З води резиденції Путіна і його підручних охороняють водолази (до речі, вони розташовувалися в одному будиночку з кінологами), а на землі дачі оточують триметрові паркани з камерами. Віталій зазначає, що після анексії Криму місцеві жителі не мають доступу до моря, воно повністю перекрите.

Урядові резиденції в кримському селищі Олива Фото: Скриншот

"На цих дачах працюють люди. Людина у званні, а в неї посада — оператор пральних машин", — згадує Віталій. Сам він бував на дачі Бортнікова і каже, що потрапити на урядові дачі дуже складно. Зате згадав, що на кожній із дач є кімната для прослуховування музики за 45 мільйонів російських рублів.

Путін нікому не довіряє, навіть своїй охороні, яка може не знати, де саме перебуває президент Росії.

"Людям можуть сказати: "Він відпочиває на цій дачі", і всі бігають, охороняють, а він може бути в іншому місці", — стверджує колишній охоронець російського президента.

Паркан, що оточує дачу Путіна в Оливі Фото: Новая газета

"Дачі функціонують постійно. Люди працюють, туди завозиться їжа на той випадок, якщо господар, або гість туди приїде. Якщо їжа псується — її викидають і привозять нову", — каже Віталій.

За його словами, під час поїздок Путіна до Криму його приліт анонсується одразу у двох аеропортах — Севастополя і Сімферополя, відстань між ними понад 100 кілометрів. Але при цьому Путін може прибути морем, або прилетіти на вертольоті. Точно ніхто не знає.

На територіях дач заборонено використання смартфонів усім співробітникам ФСО. Але при цьому вся комунікація відбувається у WhatsApp. А у всіх цивільних, які потрапляють на територію резиденцій — забирають паспорти і телефони. Тож усі фото, які потрапляють у Мережу, зроблені саме співробітниками ФСО, зазначає Віталій.

Паркан, що оточує дачу Путіна в Оливі Фото: Новая газета

За його словами, у ВСО існує підрозділ СБП — Служба безпеки президента РФ. І саме працівники цього підрозділу супроводжують його всюди.

У чому полягала робота Віталія Брижатого

Місцева служба охорони і самого Віталія, як кінолога, полягала в огляді території на предмет вибухових речовин. А також він перевіряв подарунки, які, як він каже, возили Путіну "Камазами". Так, Валентині Матвієнко, голові Ради Федерації, яка відпочивала в анексованому Криму, в якийсь момент привезли телевізор.

Охорона на дачі Путіна в Оливі Фото: Новая газета

Також перевіряють тих, хто може (або не може) зустрітися з Путіним. За словами Віталія, губернатора Севастополя відправили в карантин на три тижні перед візитом. Пізніше він дізнався, що на всіх, хто не з Москви, і не наближений до Путіна, є "папки", оскільки ці співробітники вважаються неблагонадійними. Також, за його словами, всі вони були залякані і доносили один на одного начальству.

Ставлення до війни

Віталій каже, що одразу після початку війни в Україні в лютому 2022 року, їм усім веліли вдягнути бронники. І більшість його колег були раді, розраховуючи на те, що захоплення України буде швидким, і на нових територіях з'явиться робота та можливість просунутися кар'єрними сходами. "Це ж там треба буде щось охороняти", — згадує Віталій.

Сам він вирішив звільнитися. Але його рапорт не прийняли. Зате додалося роботи — тепер його колеги постійно мали спостерігати за небом, побоюючись дронів.

Як Віталію вдалося покинути Крим і звільниться з ФСО

Він каже, що розчарувався в президенті після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Співробітникам ФСО заборонили спілкуватися з українськими родичами, громадянами США та Євросоюзу і будь-якими людьми, які виступають проти війни. Справу могли завести на співробітника ФСО, чий співрозмовник лайкав пости в соцмережах на підтримку України.

Віталій Брижатий зараз проживає в Еквадорі Фото: Скриншот

Після того як він подав рапорт, з ним провели двогодинну бесіду і пригрозили відправити на фронт. У нього мала бути відпустка, але його начальник, полковник ФСО, поставив особливу позначку навпроти його прізвища і Віталій зрозумів, що його "взяли на олівець".

Він потай від усіх отримав закордонний паспорт. Його дружина оформила посвідку на проживання в Еквадорі. Брижатий повідомив начальству, що тепер у нього є ВНЖ і закон забороняє йому перебувати на службі у ФСО. Тільки після цього його звільнили.

"Остання фраза, яку я почув, коли йшов: "Удачі на фронті!"", — розповідає він. Рішення Віталія виїхати було сприйнято рідними в багнети. Батько це не прийняв. "Тому що він дивиться телевізор", — жартує чоловік.

Нагадаємо, дача Путіна в Оливі — друга путінська резиденція в Криму, про яку стало відомо. Про об'єкт уперше розповіла редакція "Крим.Реалії" 2021 року. Ще одна резиденція Путіна розташована в Нижній Ореанді біля Лівадії. Її йому купив його друг Юрій Ковальчук.