"Епохальний момент": у КНДР заявили, що Путін погодився приїхати в Північну Корею

Північнокорейські ЗМІ назвали зустріч президента РФ і лідера КНДР подією, яка "стимулювала справедливу боротьбу проти імперіалізму".

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Під час візиту до РФ лідер КНДР Кім Чен Ин запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Північну Корею. Путін "із задоволенням" прийняв запрошення і підтвердив своє прагнення "незмінно продовжувати історію і традиції дружби Росії і КНДР". Про це повідомляє інформаційне агентство KCNA WATCH.

Згідно з повідомленням північнокорейського видання, прийом Кім Чен Ина "пройшов у дуже дружній атмосфері, переповненій дружніми почуттями".

Під час вітальної промови Путін "підтвердив непохитну волю російського уряду докладати послідовних зусиль для розвитку відносин між двома країнами", пише видання. У промові-відповіді Кім заявив, що готовий разом із Путіним розробити план відносин двох держав, який "далеко йде в нову епоху", а також реалізовувати "справжні цілі міжнародного правосуддя".

Після закінчення прийому Кім Чен Ин "люб'язно запросив Путіна відвідати КНДР у зручний час", ідеться в повідомленні KCNA. За даними агентства, голова Кремля прийняв запрошення північнокорейського лідера. У Кремлі поки що не робили офіційних заяв щодо можливого візиту у відповідь.

Видання назвало зустріч Путіна і Кіма "епохальною подією", яка "стимулювала справедливу боротьбу... проти імперіалізму".

Нагадаємо, що ЗМІ писали про те, що зустріч Путіна і Кім Чен Ина показує, як війна впливає на зовнішню політику РФ. За словами журналістів, КНДР однією з перших підтримала Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше Фокус писав про те, що в ЗСУ вважають передачу Москві північнокорейської зброї подією, яка може зіграти на руку Україні.

Також ЗМІ показали меню вишуканого обіду, яким Путін пригощав Кім Чен Ина в Кремлі.