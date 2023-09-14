СБ Кім Чен Ина витратила кілька хвилин на дезінфекцію стільця на зустрічі з Путіним (відео)

Як повідомляють журналісти, у Росії охоронці лідера КНДР вживали всіх заходів безпеки, навіть довелося поміняти стілець.

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Служба безпеки (СБ) лідера Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ина витратила кілька хвилин на дезінфекцію стільця, призначеного для нього під час його зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляє "Коммерсантъ".

Російська газета опублікувала кадри, на яких видно, як співробітник служби безпеки КНДР у білих рукавичках розпилює якусь речовину і протирає чорний стілець.

Фахівці окропили сидіння, ручки і ніжки, а також область навколо стільця під наглядом кремлівського охоронця.

"Крісло виявилося предметом найбільшого занепокоєння північнокорейської сторони", — написав російський кореспондент.

Це сталося після того, як служба безпеки Кім Чен Ина, як повідомляється, відмовилася від першого стільця, призначеного для північнокорейського лідера, а це означає, що довелося надати ще один такий самий стілець.

"Зрештою, і для них це було питання життя і смерті, причому не їхнього лідера, а, звісно, їхнього самого", — повідомив журналіст.

Крісло в результаті поміняли на точно таке саме, з ряду, який вибудували для членів делегації. Дизайн був ідентичним. А в сумнівне крісло сів у підсумку міністр оборони КНДР.

"Помпезний" візит лідера КНДР

Одразу після прибуття Кім Чен Ина до РФ на бронепоїзді кілька молодих корейських людей бігали по перону з мобільними метеостанціями в руках. Ці метеостанції, як припускають журналісти, вимірюють швидкість бічного, попутного і зустрічного вітру, температуру повітря, води і снігу, точку роси і, звичайно, індекс спеки. Далі лідер КНДР на "майбаху" вирушив на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Для "почесного гостя" розстелили червону доріжку і встановили дерев'яні сходи. Церемонія зустрічі відбулася на космодромі "Східний" у монтажно-випробувальному корпусі ракети-носія.

Як зустріч лідерів КНДР і РФ може вплинути на Україну

Офіційні особи США вважають, що обидві сторони продовжать угоду про зброю. Вважається, що Північна Корея має великий запас артилерійських снарядів і ракет, які були б сумісні зі зброєю радянських часів, а також аналогічну історію виробництва таких боєприпасів.

Якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю для війни проти України, це може допомогти силам Кремля розширити запаси боєприпасів, що скорочуються, але навряд чи змінить хід конфлікту, вважають військові аналітики.

Коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, то КНДР була однією з перших і небагатьох країн, які її підтримали.

Нагадаємо, 14 вересня Фокус писав, що зустріч президента Росії Володимира Путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина відбулася в момент взаємної необхідності. Так, Москва потребує боєприпасів для війни проти України, а Пхеньяну потрібні військові технології для забезпечення безпеки режиму Кіма.