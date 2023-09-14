"Ознака відчаю": зустріч Кім Чен Ина і Путіна показала, наскільки вони потрібні один одному, — WP

Експерти вважають, що Володимир Путін дуже серйозно ставиться до Кім Чен Ина. На їхню думку, президент РФ може бачити в главі КНДР "антиамериканського партнера".

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Зустріч глави Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ина і президента Російської Федерації Володимира Путіна показала, наскільки лідери двох країн зацікавлені у співпраці. Про це пише The Washington Post 14 вересня.

Як зазначають автори статті, Володимир Путін відомий тим, що прибуває на зустрічі зі світовими лідерами дещо пізніше, змушуючи їх чекати. При цьому російський президент з'явився на 30 хвилин раніше, щоб зустрітися з Кім Чен Ином.

Володимир Путін показав північнокорейському лідеру космодром, після чого вони разом повечеряли. Крім того, президент РФ підвіз Кім Чен Ина на своєму лімузині.

Зі свого боку глава КНДР висловив підтримку "всім рішенням президента Путіна". Він заявив, що Москва і Пхеньян єдині у своїй "боротьбі проти імперіалізму", маючи на увазі США та їхніх союзників.

"Так чи інакше, дії Путіна показують, що він дуже серйозно ставиться до Кіма. Особливе ставлення з боку Путіна є стимулом для Кіма, лідера однієї з найбідніших країн світу", — зазначив колишній посол Південної Кореї в РФ Лі Джай-чун.

За словами журналістів, Путін, імовірно, розраховує на північнокорейські боєприпаси, тоді як Кім зацікавлений у довгостроковому співробітництві з РФ. Зокрема, КНДР може розраховувати на допомогу Росії у сфері технологій.

Експерти вважають, що відносини Володимира Путіна і Кім Чен Ина вже давно мають комерційний характер. Крім того, президент РФ може бачити в главі Північної Кореї "антиамериканського партнера".

"Ми вважаємо це ознакою відчаю Кіма і Путіна. І так, це може бути правдою, але криза, можливо, перетворилася на можливість для Кіма і Путіна", — сказав керівник напряму політичної практики в консалтинговій фірмі LMI Су Кім.

Нагадаємо, 13 вересня британський експерт з мови тіла Даррен Стентон проаналізував зустріч глав РФ і КНДР. Він вказав на те, що Володимир Путін упевнено потиснув руку Кім Чен Ина, тоді як північнокорейський лідер мав слабкий вигляд.

Ми також повідомляли 14 вересня, що Кім Чен Ин запросив Володимира Путіна відвідати Пхеньян. Північнокорейські джерела повідомили, що президент РФ "з радістю" прийняв запрошення.