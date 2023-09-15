Сину Байдена загрожує до 25 років в'язниці через справу про зброю

Це перший в історії США випадок, коли йдеться про звинувачення дитині чинного президента. У Білому домі наразі коментарів щодо цього не дають.

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Міністерство юстиції США 14 вересня оголосило другому сину президента Сполучених Штатів Гантеру Байдену федеральні обвинувачення, пов’язані з незаконним зберіганням зброї. Про це повідомляє CNN.

Американські правоохоронці висунули Байдену-молодшому офіційні звинувачення за трьома пунктами незаконного володіння зброєю. Дві пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя — з володінням вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

За даними слідства, Гантер Байден у жовтні 2018 року придбав револьвер Colt Cobra, яким володів 11 днів. Прокурор стверджує, під час покупки у збройовому магазині штату Делавер син президента у письмовій формі збрехав, що не вживає жодних заборонених наркотиків і не є залежним від них, попри те, що на той момент боровся із залежністю від креку.

Син Байдена може сісти на 25 років

Отже, згідно з матеріалами суду, Гантера Байдена загалом обвинувачують за трьома пунктами:

Він вказав неправду під час заповнення федеральної форми, коли купував зброю, присягнувшись, що не був залежним від заборонених наркотиків і не вживав заборонених наркотиків. Він неправдиво сказав про те ж саме торговцю зброєю у Вілмінгтоні, де він купив револьвер. Він незаконно зберігав зброю під час вживання наркотиків або залежності від них, що є федеральним злочином.

Якщо ж Гантера Байдена визнають винним за всіма трьома злочинами, йому теоретично може загрожувати до 25 років ув’язнення та штрафи у розмірі до 750 тисяч доларів США.

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Однак CNN зазначає, що обвинувачені дуже рідко отримують максимальне покарання, особливо в подібних справах, пов’язаних із ненасильницькими злочинами та коли вчиняють злочин уперше. Крім того, пункт про володіння зброєю у стані наркотичного сп’яніння наразі оскаржується в судах і може зрештою бути визнаний неконституційним.

Відомо, що справою Гантера Байдена займається спеціальний прокурор Девід Вайс. Він є призначенцем експрезидента США Дональда Трампа. Поки що Вайс відмовився коментувати розслідування.

Білий дім наразі не коментував ці звинувачення.

Нагадаємо, 20 червня The Washington Post писали, що Гантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях, а також у справі, пов'язаній із купівлею зброї. Повідомляється, що син нинішнього президента США зізнався в несплаті податків у 2017 та 2018 роках. За даними ЗМІ, його загальна податкова заборгованість сягнула 1,2 мільйона доларів. Представники Байдена заявили, що він повернув борг.