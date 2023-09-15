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Фрегат, крейсер, підводний човен і 12 кораблів: у РФ заявили про плани на поповнення ВМФ

ВМФ Росії
Фото: РИА | ВМФ Росії поповниться до кінця року

За словами Сергія Шойгу, за останні 10 років ВМФ Росії поповнився більш ніж 50 кораблями.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російський Військово-морський флот планує отримати 12 нових кораблів до завершення 2023 року. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Цього року в експлуатацію вже прийнято два кораблі, до кінця року надійдуть ще 12. Серед них фрегат "Адмірал Головко", ракетний підводний човен стратегічного призначення "Імператор Олександр III", атомний підводний крейсер "Красноярськ", — ідеться в повідомленні.

Сергій Шойгу заявив, що протягом останніх десяти років Військово-морський флот Росії поповнився більш ніж 50 новими кораблями.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, чим вдарили по ВДК "Мінськ" і підводному човну РФ у Криму. Військові об'єкти РФ у Севастополі вважалися найбільш охоронюваними в Криму, але далекобійні ракети виявилися ефективнішими.

Крім того, з'явилися супутникові знімки Севастопольського морського заводу. Оприлюднено знімки, зроблені 12 і 13 вересня — до і після атаки на завод. На них видно пошкодження одного із суден.

Удень 13 вересня із заявою виступила речниця МЗС РФ Марія Захарова, можливо, відреагувавши на застосування Україною ракети з 450-кілограмовим вибуховим зарядом. Росіянка пригрозила "потужною відповіддю", якщо відбудеться атака на Кримський міст.