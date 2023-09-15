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Мир

Фрегат, крейсер, подводная лодка и 12 кораблей: в РФ заявили о планах на пополнение ВМФ

ВМФ России
Фото: РИА | ВМФ России пополнится до конца года

По словам Сергея Шойгу, за последние 10 лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.

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Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российский Военно-морской флот планирует получить 12 новых кораблей до завершения 2023 года. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск", — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу заявил, что в течение последних десяти лет Военно-морской флот России пополнился более чем 50 новыми кораблями.

Напомним, 13 сентября сообщалось, чем ударили по ВДК "Минск" и подводной лодке РФ в Крыму. Военные объекты РФ в Севастополе считались самыми охраняемыми в Крыму, но дальнобойные ракеты оказались эффективнее.

Кроме того, появились спутниковые снимки Севастопольского морского завода. Обнародованы снимки, сделанные 12 и 13 сентября — до и после атаки на завод. На них видны повреждения одного из судов.

Днем 13 сентября с заявлением выступила спикер МИД РФ Мария Захарова, возможно, отреагировав на применение Украиной ракеты с 450-килограммовым взрывным зарядом. Россиянка пригрозила "мощным ответом", если произойдет атака на Крымский мост.