На гелікоптерах і зі зброєю: у Росії невідомі захопили нафтокомпанію, — росЗМІ (відео)

Близько 20 осіб під керівництвом чинного керуючого підприємством увірвалися на територію і тепер, за словами очевидців, контролюють кілька паливно-енергетичних об'єктів.

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В Іркутській області РФ десятки озброєних людей на вертольотах захопили нафтову компанію "Дулісьма". Уперше інформація про це з'явилася в суботу, 16 вересня — тоді на YouTube каналі було опубліковано коротке відео з озброєними чоловіками.

"Іркутськ. Вболіваю за обидві команди", — був підписаний відеоролик, на якому видно бійку між людьми зі зброєю.

Своєю чергою росмедіа написали про інцидент тільки в неділю, 17 вересня, о другій половині дня. Кілька відеороликів і документи опублікувало медіа Baza.

За інформацією медіа, десант із 23 озброєних чоловіків висадився на території підприємства "Дулісьма". Себе вони назвали бійцями якихось приватних охоронних компаній. При цьому "чопівці" відкрили стрілянину і поклали всіх обличчям у землю. Серед заручників були як охорона підприємства, так і рядові співробітники. Як стверджують у компанії, чоловіки захопили документацію і фактично тепер контролюють кілька паливно-енергетичних об'єктів.

При цьому, за даними ЗМІ, які журналісти отримали з власних джерел, у МВС знають про візит озброєних чоловіків на "Дулісьму" — і 14 вересня відомство навіть отримало заяву про рейдерське захоплення. Однак втручатися співробітники поки що не стали.

Крім того, медіа SHOT опублікувало додаткову інформацію про захоплення "Дулісьми". Журналісти пишуть про те, що збройний напад на підприємство стався ще на початку вересня, а самих загарбників було 20. За словами працівників підприємства, керував озброєними чоловіками чинний управитель, який зараз нібито представляє інтереси іншого господаря.

Що відбувається в Іркутській області: версія ЗМІ

Baza пише про те, що саму компанію пов'язують з Олексієм Хотіним — власником банку "Югра", який перебуває під арештом у справі про розкрадання.

"Цікаво, що торік за аналогічною схемою з "чопами" захопили й інший імовірний об'єкт бізнесмена — компанію "Каюм Нафта", — ідеться в повідомленні медіа.

Зі свого боку журналісти SHOT поспілкувалися з правоохоронцями. В обласному МВС їм заявили, що "Дулисиму" ділять два власники в судовому порядку, які ніяк не можуть домовитися, кому належить підприємство. За словами поліцейських, було якесь судове рішення, для виконання якого залучалися спецсили.

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