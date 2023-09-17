На вертолетах и с оружием: в России неизвестные захватили нефтекомпанию, — росСМИ (видео)

Около 20 человек под руководством действующего управляющего предприятием ворвались на территорию и теперь, по словам очевидцев, контролируют несколько топливно-энергетических объектов.

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В Иркутской области РФ десятки вооруженных людей на вертолетах захватили нефтяную компанию "Дулисьма". Впервые информация об этом появилась в субботу, 16 сентября — тогда на YouTube канале было опубликовано короткое видео с вооруженными мужчинами.

"Иркутск. Болею за обе команды", — был подписан видеоролик, на котором видна потасовка между людьми с оружием.

В свою очередь росмедиа написали об инциденте только в воскресенье, 17 сентября во второй половине дня. Несколько видеороликов и документы опубликовало медиа Baza.

По информации медиа, десант из 23 вооруженных мужчин высадился на территории предприятия "Дулисьма". Себя они назвали бойцами неких частных охранных мероприятий. При этом "чоповцы" открыли стрельбу и уложили всех лицом в землю. Среди заложников были как охрана предприятия, так и рядовые сотрудники. Как утверждают в компании, мужчины захватили документацию и, по факту, теперь контролируют несколько топливно-энергетических объектов.

При этом, по данным СМИ, которые журналисты получили из собственных источников, в МВД знают о визите вооруженных мужчин на "Дулисьму" — и 14 сентября ведомство даже получило заявление о рейдерском захвате. Однако вмешиваться сотрудники пока не стали.

Кроме того медиа SHOT опубликовало дополнительную информацию о захвате "Дулисьмы". Журналисты пишут о том, что вооруженное нападение на предприятие произошло еще в начале сентября, а самих захватчиков было 20. По словам работников предприятия, руководил вооруженными мужчинами действующий управляющий, который сейчас якобы представляет интересы другого хозяина.

Что происходит в Иркутской области: версия СМИ

Baza пишет о том, что саму компанию связывают с Алексеем Хотиным — владельцем банка "Югра", который находится под арестом по делу о хищениях.

"Интересно, что в прошлом году по аналогичной схеме с ЧОПами захватили и другой предполагаемый объект бизнесмена — компанию "Каюм Нефть", — говорится в сообщении медиа.

В свою очередь журналисты SHOT пообщались с правоохранителями. В областном МВД им заявили, что "Дулисьму" делят два собственника в судебном порядке, которые никак не могут договориться, кому принадлежит предприятие. По словам полицейских, было некое судебное решение, для исполнения которого привлекался спецназ.

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