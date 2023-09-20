"Передали послання": Азербайджан заявив про "вірменські провокації" у США та Канаді

"Азербайджанський дім" у Торонто і консульство Азербайджану в Лос-Анджелесі зазнали нападу, заявляють вірменські джерела. У Баку звинуватили у трагедії вірменську діаспору.

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У Держкомітеті Азербайджану по роботі з діаспорою повідомили, що "Азербайджанський дім", який діє з 2019 року в Канаді, зазнав нападу. Інцидент стався вночі, коли "група людей вірменського походження" прийшла до будівлі "Азербайджанського дому" в Торонто і спробувала вчинити провокацію, вигукуючи образи на адресу Азербайджану. Про це повідомляє азербайджанський новинний сайт Azernews з посиланням на "гарячу лінію" Держкомітету.

На сайті також повідомляється, що в Лос-Анджелесі, США, нападу зазнало азербайджанське консульство.

"Вірменські провокатори облили будівлю фарбою, а також намагалися заблокувати двері консульства Азербайджану в Лос-Анджелесі", — ідеться в повідомленні.

Офіційних коментарів щодо цієї ситуації від влади Вірменії поки що не було.

Інцидент біля консульства було знято на відео. Кадри опублікувала в соціальній мережі X (раніше — Twitter) Вірменська федерації молоді — AYF West.

"У світлі геноциду Азербайджану в його зусиллях з етнічної чистки Арцаха, член вірменської громади вирішив передати своє послання азербайджанському консульству", — йдеться у підписі до відео.

Водночас у вірменських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що в Лос-Анджелесі десятки протестувальників заблокували частину автостради, щоб привернути увагу до "агресії Азербайджану проти Арцаха".

Учасники акції вийшли на проїжджу частину з прапорами і транспарантами. На одному з них був напис "Джо Байден, не ігноруй нас", повідомило вірменське агентство News.am.

Протестувальники заблокували автостраду 101 недалеко від центру Лос-Анджелеса через вірмено-азербайджанський конфлікт

Нагадаємо, що Вірменія звернулася до ЄСПЛ з вимогою зупинити "агресію" Азербайджану проти мирних жителів і цивільних об'єктів.

У середу, 20 вересня, о 13:00 за місцевим часом, "влада" Карабаху капітулювала перед Азербайджаном. "Армія оборони Народного Карабаху" і ЗС Вірменії будуть змушені скласти зброю і здати техніку, заявляли в Міноборони Азербайджану.