Посольство Росії у Вірменії зазнало нападу після заяви про Карабах

Заява російського представника про Карабах у Радбезі ООН викликала негативну реакцію в Єревані. Посольство РФ у місті облили червоною фарбою.

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Посольство Росії в столиці Вірменії Єревані облили червоною фарбою після фактичного визнання Росією Карабаху територією Азербайджану. Двоє молодих людей висловили протест проти заяви представника РФ. Вони принесли до посольства червону фарбу й облили вхід. Охоронець не встиг зупинити протестувальників. Після інциденту вони одразу покинули місце події і не були затримані. Про це повідомляє вірменське видання Hraparak.

Вірменські ЗМІ пишуть, що під час слухань у Радбезі ООН, що відбулися в четвер, 21 вересня, представник Росії у своєму виступі назвав столицю Карабаху "Ханкенді". Ця назва використовується Азербайджаном. Вірмени називають місто Степанакертом. У Вірменії розцінили це як факт визнання територіальних претензій Азербайджану щодо Карабаху.

На слуханнях у Раді безпеки ООН Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в загостренні ситуації в Карабасі. Азербаджан також заявив, що Радбез "упереджений" щодо дій Єревана.

Росія, яка довго виступала посередником у конфлікті навколо Карабаху і ставала на бік Вірменії, фактично визнала суверенітет Азербайджану на спірній території.

Нагадаємо, після загострення ситуації в Карабасі Кремль розіслав рекомендації державним і проурядовим ЗМІ з "правильними" тезами.

Раніше Фокус писав, що Словаччина вислала російського дипломата. За даними МЗС Словаччини, співробітник російського посольства грубо порушив Віденську конвенцію.