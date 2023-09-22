Українські ляльки-велетні вперше відкриватимуть фестиваль у Барселоні (фото)

Велетенські фігури княгині Ольги та князя Володимира розпочнуть сьогодні ввечері ходу грандіозного фестивалю в Іспанії.

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У Барселоні вперше представлені українські ляльки-велетні Києва — гостя фестивалю La Mercè, головного свята Барселони, що відкривається 22 вересня. Про це повідомляє у власному телеграм-каналі мер столиці України Віталій Кличко.

Ці велетенські фігури княгині Ольги та князя Володимира, виготовлені каталонськими майстрами за українськими ескізами, презентують у Барселоні історію та культуру України.

"Образи постатей, які творили історію розвитку нашої держави. Історію, яку намагається вкрасти й знищити Росія", — зазначив мер Києва.

Початок свята у столиці Каталонії відкриється під "Козацький марш" у виконанні іспанських музикантів, а також у супроводі танцюристів Київського театру українського фольклору "Берегиня".

"Я дякую Барселоні і за допомогу Києву, і за можливість представити на такому грандіозному фестивалі самобутню культуру та давню історію України", — висловив вдячність міський голова.

З телеграм-каналу Віталія Кличка Мер Києва Віталій Кличко і мер Барселони Жауме Кольбоні

Під час фестивалю Київ презентуватимуть визнані українські гурти, молоді і талановиті представники циркового мистецтва, виконавці традиційного танцю. Також відкриється фотовиставка робіт Марії Примаченко. Окрім того, у Барселоні представлять національну українську кухню.

Фестиваль La Mercè у Барселоні — що відомо

Традиційно в останніх числах вересня у каталонських містах святкують дні святих покровителів. Патронесою Барселони є Богоматір Милосердя — Virgen de la Mercè, якій і присвячується повний цікавих, яскравих та пізнавальних подій фестиваль La Mercè.

Згідно з легендою наприкінці 17 століття Мерсе врятувала Барселону від навали сарани, і вдячні жителі міста вирішили обрати її своєю захисницею та покровителькою. До цього покровителькою Барселони кілька століть вважалася Свята великомучениця Євлалія, тому вересневі дощі барселонці вважають її сльозами, бо вона плаче від образи на невірних городян.

Фестиваль La Mercè триває понад тиждень з кульмінацією з 21 по 24 вересня. У ці дні можна побачити всі традиційні атрибути каталонських свят: ходи і танці гігантських ляльок, башти з людей, вогняні біги, танець сардану. На вулицях міста організовуються чисельні концерти і театральні вистави. Крім того, до програми включені різноманітні розваги — лазерне шоу на фасаді будівлі мерії, святкові феєрверки. До кожного свята виготовляється спеціальний пиріг, який можна купити у будь-якій кондитерській Барселони.

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