За даними експертів, нового представника Російської Федерації у Ватикані чотирнадцять років тому направили в НАТО як офіцера розвідки.

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У Росії було обрано нового посла у Ватикані. Цей дипломат, імовірно, мав досвід роботи в розвідувальних структурах і працював під псевдонімом. Про це повідомляє видання LRT.

Росія нещодавно оголосила про призначення на посаду посла у Ватикані Івана Солтановського. Згідно з інформацією, отриманою з литовської публікації, чотирнадцять років тому його направили в НАТО як офіцера розвідки.

Аналітики зазначають, що це призначення свідчить про важливість Святого Престолу для Росії, і тому вони закликають Західні країни не недооцінювати вплив Ватикану на глобальну політику.

"Він був такою серйозною людиною, і його чомусь було багато всюди", — каже Ромуалдас Вайшнорас, дипломат місії Литви при НАТО у 2008-2009 роках.

До 2009 року він був заступником посла Росії при НАТО, проте вважається, що він працював не тільки дипломатом.

За даними джерела, кар'єра Солтановського в НАТО завершилася внаслідок першої хвилі вигнання російських розвідників, які оперували під дипломатичним прикриттям. Незважаючи на неофіційне правило, згідно з яким вигнані дипломати НАТО не отримують доступу до членів альянсу, 2015 року Солтановського призначили постійним представником Росії в Європейській раді у Страсбурзі.

"Його добре знали в НАТО та інших країнах, важко б не знати специфіки його кар'єри", — каже литовський державний і політичний діяч Лінас Лінкявічюс.

Після виключення Росії з Ради Європи через повномасштабну війну в Україні кар'єра Солтановського повернулася до Ватикану.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що посланець Папи Римського італійський кардинал Маттео Дзуппі вирушив до Сполучених Штатів Америки для обговорення мирних ініціатив щодо війни в Україні.

Раніше, 3 липня, ми повідомляли, що Маттео Зуппі відвідав Москву і зустрівся з одним із радників президента Володимира Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом.