Провокації Білорусі та Росії: у Міноборони Польщі показали напад мігрантів на кордон (відео)

Тільки за вересень цьогоріч було зафіксовано 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

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Міністерство оборони Польщі звернуло увагу громадськості на триваючі гібридні атаки на польсько-білоруський кордон з боку так званих мігрантів з азіатських країн. Відомство опублікувало вчора, 24 вересня, на своїй сторінці в мережі X (Twitter) архівне відео такої провокації.

"Напади на польський кордон, вчинені Білоруссю, мали на меті дестабілізувати ситуацію в Польщі та загрожувати безпеці поляків. Завдяки посиленій присутності Війська Польського на кордоні план Росії та Білорусі провалився", — підкреслили в міністерстві.

Польське військове відомство підкреслило, що солдати Польської Армії вже протягом двох років беруть участь у підтримці Прикордонної служби та поліції у відбитті гібридних атак на кордон.

"Вони ефективно зупиняють тиск іммігрантів і запобігають їхньому безконтрольному в'їзду до Польщі. Польські солдати не тільки допомагають охороняти наш східний кордон, але їхня присутність також покликана стримувати потенційного агресора", — підкреслює міністерство.

Як вважає кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, який прокоментував провокації на польсько-білоруському кордоні в ефірі 24 каналу, подібні дії білорусів безпосередньо пов'язані з війною, яку Росія оголосила проти України, і це робиться для того, щоб створити новий осередок дестабілізації на кордоні.

"Подібні навали відбуваються періодично. Нещодавно кордон Білорусі хотіли перетнути 34 людини. Це продовжиться, поки триватиме вторгнення Росії на території України", — вважає експерт.

Він переконаний, що провокації почалися ще тоді, коли Росія лише нагнітала ситуацію та планувала напад, тобто ще з 2021 року. Подібні дії слугували своєрідним відволікаючим фактором.

"Тому їхня мета — і далі відволікати Республіку Польщу від ситуації в Україні, від допомоги тощо", — резюмував Желіховський.

Уже є інформація, що Польща будуватиме нові загородження в тих місцях, де це було проблематично, наприклад на річках або болотах, щоб не допустити проникнення і більш негативних наслідків у цій ситуації.

Провокації на польсько-білоруському кордоні — що відомо

Провокації з білоруськими "мігрантами" періодично відбуваються ще з 2021 року. Попри додаткові заходи безпеки, організовані польськими прикордонними та правоохоронними службами, часто ситуація загострюється. Агресивні молодики, які видають себе за мігрантів-нелегалів, не тільки нищать бар'єри на кордоні між країнами, а й здійснюють напади на службові автомобілі, автомобілі прикордонної служби Польщі тощо.

Як повідомляло Польське радіо, тільки з початку вересня 2023 року було зафіксовано 195 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. У серпні прикордонна служба Польщі зафіксувала до 3 тисяч подібних випадків.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що режим Лукашенка намагатиметься організувати операцію "Прибій" на кордоні з Польщею. Вона ґрунтується на поетапній ескалації на кордоні Білорусі та Польщі з використанням найманців.

Польща і Литва вже давно вбачають загрозу у "вагнерівцях" і так званих мігрантах, посилюють заходи безпеки, однак поки що кордони мінувати не планують. Причина — політика гуманності заважає.

Нагадаємо, у серпні Латвія посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю. Латвійські прикордонники заявили про зростання кількості інцидентів із нелегальними мігрантами.

Фокус також повідомляв, що Україна і Польща створять єдині прикордонні пункти пропуску. За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спільний митний і прикордонний контроль з країнами ЄС допоможе прискорити логістику і мінімізувати корупцію.

Раніше, 16 серпня, медіа писали про те, що Польща і країни Балтії збираються обговорити можливе синхронізоване закриття кордонів із Республікою Білорусь.

Фокус також писав про те, що прикордонники Латвії спіймали білорусів на допомозі нелегальним мігрантам. Порушників виявили під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів.