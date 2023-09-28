НП через удар блискавки: в Ташкенті внаслідок вибуху постраждали 163 людини, є загиблий (відео)

Підліток 2006 року народження загинув на місці. Його без ознак життя привезли до лікарні.

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Сильний вибух і пожежа на складі ТОВ "Інтер Логістик" у Сергелійському районі Ташкента став причиною загибелі підлітка, ще 163 людини постраждали. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я Узбекистану.

МОЗ Узбекистану стверджує, що вибух стався після удару блискавки на одному зі складських приміщень, розташованому в районі "Будівельників" Сергелійського району міста Ташкента.

Загальна кількість постраждалих, як зазначають у пресслужбі, внаслідок інциденту – 163 особи. 24 з них були госпіталізовані.

"Решті 138 постраждалих за станом здоров’я надали амбулаторну медичну допомогу та відпустили додому", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що підліток 2006 року народження, загинув на місці через аварію та був доставлений до лікарні без ознак життя. Наразі, за словами МОЗ Узбекистану, пацієнтів у важкому стані немає.

"До надання медичних послуг залучені провідні спеціалісти нашої республіки: хірург, травматолог, нейрохірург, невропатолог, щелепно-лицевий хірург, акушер-гінеколог", – додають у повідомленні.

Наголошують, що в лікарнях створили запас усіх необхідних медикаментів для надання оперативної та якісної медичної допомоги.

Вибух у Ташкенті: деталі

У ніч на 28 вересня в столиці Узбекистану Ташкенті стався потужний вибух і почалася пожежа.

Повідомляли, що вибух прогримів на складах у промзоні Янгіхаетського району. Місцеві жителі зауважили, що вибухова хвиля відчувалася за 30 кілометрів від місця події.

Пізніше в пабліку Mash уточнили, що вибух стався на митному складі аеропорту, де в той момент було багато людей.

У Telegram-каналі Baza повідомили, що в прилеглих будинках вибито шибки та навіть зруйновано стіни. На місце вибуху відправили практично всі екіпажі швидких міста.

Нагадаємо, в Узбекистані ввечері 9 травня пролунав потужний вибух на газорозподільній станції в Пахтачійському районі Самаркандської області.