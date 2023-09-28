ЧП из-за удара молнии: в Ташкенте в результате взрыва пострадали 163 человека, есть погибший (видео)

Подросток 2006 года рождения погиб на месте. Его без признаков жизни привезли в больницу.

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Сильный взрыв и пожар на складе ООО "Интер Логистик" в Сергелийском районе Ташкента стал причиной гибели подростка, еще 163 человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Минздрав Узбекистана утверждает, что взрыв произошел после удара молнии на одном из складских помещений, расположенном в районе "Строителей" Сергелийского района города Ташкента.

Общее количество пострадавших, как отмечают в пресс-службе, в результате инцидента — 163 человека. 24 из них были госпитализированы.

"Остальным 138 пострадавшим по состоянию здоровья оказали амбулаторную медицинскую помощь и отпустили домой", — говорится в сообщении.

Известно, что подросток 2006 года рождения, погиб на месте из-за аварии и был доставлен в больницу без признаков жизни. Сейчас, по словам Минздрава Узбекистана, пациентов в тяжелом состоянии нет.

"К оказанию медицинских услуг привлечены ведущие специалисты нашей республики: хирург, травматолог, нейрохирург, невропатолог, челюстно-лицевой хирург, акушер-гинеколог", — добавляют в сообщении.

Отмечается, что в больницах создали запас всех необходимых медикаментов для оказания оперативной и качественной медицинской помощи.

Взрыв в Ташкенте: детали

В ночь на 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте произошел мощный взрыв и начался пожар.

Сообщалось, что взрыв прогремел на складах в промзоне Янгихаетского района. Местные жители отметили, что взрывная волна ощущалась за 30 километров от места происшествия.

Позже в паблике Mash уточнили, что взрыв произошел на таможенном складе аэропорта, где в тот момент было много людей.

В Telegram-канале Baza сообщили, что в близлежащих домах выбиты стекла и даже разрушены стены. На место взрыва отправили практически все экипажи скорых города.

Напомним, в Узбекистане вечером 9 мая прогремел мощный взрыв на газораспределительной станции в Пахтачийском районе Самаркандской области.