Ексголову АП України Клюєва госпіталізували до лікарні в Москві, — росЗМІ

Андрій Клюєв перебуває у тяжкому стані в приватній клініці Москви. Його підключили до апарату ЕКМО, за даними журналістів.

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У Москві (Російська Федерація) до лікарні госпіталізували колишнього голову Адміністрації президента України Андрія Клюєва. Про це повідомило російське видання "РЕН ТВ" з посиланням на власне джерело.

"Ексглаву Адміністрації президента України, бізнесмена Андрія Клюєва госпіталізовано в Москві", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що наразі Клюєв перебуває у тяжкому стані в приватній клініці, його підключили до апарату ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація).

Андрій Клюєв: що про нього відомо

З 2010 по 2012 рік Андрій Клюєв був першим віцепрем'єр-міністром України, з 2012 по 2014 — секретарем РНБО. 24 січня 2014 року був призначений на посаду голови Адміністрації президента України. 25 лютого 2014 року — подав у відставку. У лютому 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства.

Андрія Клюєва підозрюють в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. У березні 2014 року його оголосили в розшук, проте вже у квітні 2019 — його зняли з розшуку Інтерполу.

17 травня 2023 року ВАКС заочно обрав Клюєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його підозрювали в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому прем’єр-міністру в розмірі понад 195 мільйонів гривень. Гроші були передбачені на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки.

За повідомленням видання "Слово і Діло" після 16 жовтня САП планує скерувати до Вищого антикорупційного суду справу щодо Андрія Клюєва, підозрюваного в організації розтрати понад 195 тисяч гривень.

Андрій Клюєв

Нагадаємо, у лютому 2023 року в розслідуванні проєкту "Гроші" йшлося про те, що СБУ викрила ворожий центр із підготовки прихованих агентів впливу Російської Федерації, яких впроваджували в найвищі ешелони влади. Їхнє керівництво вели колишні "регіонали" Володимир Сівкович та Андрій Клюєв.

У 2019 році колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв намагався балотуватися до Верховної Ради на мажоритарному окрузі в Донецькій області. Проте згідно з законом, кандидат у депутати повинен проживати на території України протягом п'яти останніх років перед балотуванням, тоді як Клюєв з 2014 року перебував за межами країни. В результаті Центральна виборча комісія відмовилася його реєструвати.