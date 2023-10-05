"Це російські друзі": виступ Блінкена перервав тестовий сигнал тривоги (відео)

Державний секретар США хоч і був збентежений раптовим сигналом, але порадів, що національна система попереджень працює.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен пожартував про "російських друзів" після того, як його виступ було перервано тестовим сигналом тривоги. Це сталося 4 жовтня в Техаському університеті в Остіні.

Інцидент стався під час виступу Блінкена, присвяченого поточним обставинам в Україні. У той момент, коли чиновник говорив про російське вторгнення, на телефони присутніх надійшло екстрене сповіщення.

"Це можуть бути російські друзі", — пожартував Блінкен, коли оповіщення припинилося.

Чиновник також висловив радість у зв'язку з тим, що національна система попереджень працює.

"Я радий, що система працює, і я сподіваюся, що ми ніколи не будемо використовувати її по-справжньому", — сказав він.

Перевірка систем оповіщення проходила у два етапи

Раніше Федеральне агентство США з надзвичайних ситуацій (FEMA) попередило американців, що на території країни пройде загальнонаціональна перевірка систем оповіщення про надзвичайні ситуації. Перевірка складалася з двох етапів.

У рамках першого з них на мобільні телефони було розіслано екстрені сповіщення. При цьому в повідомленнях зазначалося, що це тестування системи й не потрібно вживати жодних дій. Другий етап включав трансляцію по радіо і телебаченню аналогічного повідомлення.

Нагадаємо, під час дискусії в університеті Техасу Ентоні Блінкен заявив, що США і країни ЄС вивчають правові підстави для передачі Україні 300 мільярдів доларів заморожених за кордоном російських активів.