"Это русские друзья": выступление Блинкена прервал тестовый сигнал тревоги (видео)

Государственный секретарь США хоть и был обескуражен внезапным сигналом, но порадовался, что национальная система предупреждений работает.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил про "русских друзей" после того, как его выступление было прервано тестовым сигналом тревоги. Это произошло 4 октября в Техасском университете в Остине.

Инцидент произошел во время выступления Блинкена, посвященного текущей обстановке в Украине. В тот момент, когда чиновник говорил о российском вторжении, на телефоны собравшихся пришло экстренное оповещение.

"Это могут быть русские друзья", — пошутил Блинкен, когда оповещение прекратилось.

Чиновник также выразил радость в связи с тем, что национальная система предупреждений работает.

"Я рад, что система работает, и я надеюсь, что мы никогда не будем использовать ее по-настоящему", — сказал он.

Проверка систем оповещения проходила в два этапа

Ранее Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) предупредило американцев, что на территории страны пройдет общенациональная проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Проверка состояла из двух этапов.

В рамках первого из них на мобильные телефоны были разосланы экстренные оповещения. При этом в сообщениях отмечалось, что это тестирование системы и не нужно принимать никаких действий. Второй этап включал трансляцию по радио и телевидению аналогичного сообщения.

Напомним, в ходе дискуссии в университете Техаса Энтони Блинкен заявил, что США и страны ЕС изучают правовые основания для передачи Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов.