Тонуть машини і дороги: Южно-Сахалінськ пішов під воду через потужний тайфун (фото)

У російському далекосхідному місті вода залила вулиці, машини, будинки. Вітер пошкодив лінії електропередач. На світлинах з місця подій показують тролейбус, в якому вода хлюпається під ногами пасажирів.

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В ніч з 5 на 6 жовтня у Южно-Сахалінську в РФ сталась потужна злива після тайфуну, який пронісся над далекосхідним російським островом Сахалін. Внаслідок випадання значної кількості опадів вулиці населеного пункту залило водою. Рівень води подекуди досягав півтора метра, вулицями неслись "річки", падали дерева, заливало машини та квартири на першому поверсі. Про наслідки подій у Росії написали росЗМІ та місцеві пабліки.

Згідно з повідомленнями жителів Южно-Сахалінська, рівень вони настільки високий, що неможливо рятуватись в автотранспорті — потік заливає капот. Вулиці затоплені, крім того, вітер повалив дерева. Кілька районів населеного пункту залишилися без електропостачання.

Повінь в Южно-Сахалінську: деталі

Губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко о 1:00 опублікував допис про перші наслідки негоди. Зокрема вказав, що обірвались лінії електропередачі, тому без світла шість багатоквартирних та 500 приватних будинків. Орієнтовна кількість людей, які від цього постраждали — 2600 осіб.

Губернатор Лимаренко - про повінь Фото: Скриншот

Мер Южно-Сахалінська Сергій Насадін о 4:00 ночі оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації. Зі слів російського чиновника, йому було відомо про 20 підтоплених будинків.

Мер Насадін - про повінь Фото: Скриншот

Агентство у справах цивільної оборони та надзвичайного стану попередило, що очікується подальше зростання рівня води на 0,5-1,5 метра.

Южно-Сахалінськ: прогноз Фото: Скриншот

У мережі можна знайти світлини з затопленого Южно-Сахалінська. Видно потоки води та пошкодження на вулицях населеного пункту. Крім того, вулицями їздить громадський транспорт, в якому вода стоїть на рівні ніг пасажирів.

Южно-Сахалінськ — місто з 170-тисячним населенням. Від населеного пункту до Москви — більш як 6 тис. км.

Де розташований Южно-Сахалінськ Фото: Google Maps

На метеопорталах вказано, що 6 жовтня на острові Сахалін очікують пориви вітру до 18 м/с, температура повітря — 9-15 градусів. Також продовжуються дощі — 1,99-2 мм опадів. Між тим тайфун проминув російський острів і рушив у напрямку японського острова Хокайдо.

Рівень опадів у Южно-Сахалінську Фото: ventusky.com Прогноз погоди у Южно-Сахалінську Фото: meteofor

Нагадуємо, у жовтні Фокус писав про 20 країн, які можуть постраждати від затоплення, ймовірного внаслідок глобального потепління. Серед цих країн Росії не було, натомість вказали Японію, яка сусідить з Сахаліном. Тим часом синоптики відзначили суттєве підвищення температури у вересні — він став найтеплішим за весь час вимірювання погодних показників.