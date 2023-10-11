Метро зупинилося: два потяги зіткнулися на станції "Печатники" в Москві (відео)

У пошкодженій кабіні, за даними журналістів, затиснуло машиніста. На місце НП направлено близько 20 машин швидкої допомоги.

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У середу, 11 вересня, у московському метро сталася аварія. На станції "Печатники" Люблінсько-Дмитровської лінії Московського метрополітену зіткнулися два потяги. Про це повідомляє Департамент транспорту і розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста Москви.

На гілці метро немає руху поїздів від станції "Любліно" до станції "Дубровка".

"Стався накат старого поїзда, який прямував із депо без пасажирів, на поїзд, що вже стояв на станції. Унаслідок зіткнення деформовано два вагони. Один із машиністів виявився затиснутий у кабіні, його намагаються витягнути", — ідеться в повідомленні.

Мер Сергій Собянін повідомив, що "серед пасажирів серйозно постраждалих немає".

За даними Telegram-каналу 112, медична допомога надається одному з пасажирів. Канал із посиланням на джерело уточнює, що на місце НП направлено близько 20 машин швидкої допомоги.

Собянін заявив, що на місці інциденту проводять ремонтно-відновлювальні роботи, і рух поїздів запустять у найближчі кілька годин. Мосміськтранс направив 59 автобусів для компенсаційного маршруту КМ від метро "Дубровка" до "Любліно".

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