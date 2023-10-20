З приходом Путіна: Росія стала лідером за кількістю політичних отруєнь, — дослідження

У дослідженні зазначили, що зростання числа зафіксованих випадків політичних отруєнь може бути пов'язане з приходом до влади Володимира Путіна, який "почав використовувати отруту для придушення опонентів".

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У жодній країні влада так активно не намагається прибирати політичних опонентів за допомогою отруєнь, як у Росії. На це вказують результати дослідження, проведеного Глобальним проектом з вивчення політичних отруєнь.

Доповідь базується на дослідженні 78 випадках політичних отруєнь, які відбулося за останні 450 років, включно як з "успішними вбивствами, так і спробами вбивства шляхом отруєння".

Засновниця сайту Poisonreporting.org Софія Браудер наголошує, що багато отруєнь залишаються невідомими, особливо в країнах з авторитарною владою та диктатурах. Наприклад, лише два зафіксовані випадки у Китаї говорять про те, що публічної інформації про такий спосіб розправи з опонентами просто немає.

Окрім того, зазначають, що в деяких випадках визначити, що людина була отруєна, вдається, лише якщо вона опинилась в іншій країні, де немає перешкод для вивчення її стану та публікації відповідної інформації.

Отруєння конкурентів Путіна та критиків російської влади: що відомо

Як приклад у дослідженні наводять випадок Олексія Навального, який відчув себе погано ще в Росії і там же отримав першу допомогу, але визначити, що його отруїли нервово-паралітичним агентом "Новичок", вдалося лише після того, як російського політика доправили до лікарні в Німеччині.

Протягом ХХ століття у світі фіксувався максимум один випадок в окремі роки, але в XXI нерідко відбувалося по кілька отруєнь на рік кілька років поспіль. Особливо різке зростання відзначається у 2004–2006 роках. (П'ять щороку). Якраз у 2006 р., наприклад, у Лондоні помер колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко. Розслідування та проведений за його результатами суд у Великій Британії показали, що Литвиненка було отруєно полонієм-210 у результаті спецоперації ФСБ.

"Можливо, у вас вийде змусити мене замовкнути, але це мовчання має свою ціну", — сказав в останній заяві про Путіна Литвиненко, заявляють автори дослідження.

Також у дослідженні наголошують, що зростання числа зафіксованих випадків може бути "безпосередньо пов'язане з отруєннями, організованими Росією після приходу до влади в 1999 року Володимира Путіна, який почав використовувати отруту (в минулому характерний інструмент КДБ) для придушення опонентів".

Політичні отруєння РФ у Європі: деталі

За складеною базою даних видно, що Російська Федерація використовує отруєння як метод убивства частіше, ніж будь-яка інша держава, і що "полювання на багатьох жертв ведеться в Європі". Цим, зокрема, пояснюється те, що Великобританія посідає друге місце за кількістю виявлених випадків — 10. Крім Литвиненка, це, наприклад, історія з Сергієм Скрипалем та його дочкою.

Ще п'ять випадків зафіксовано у Німеччині, по два — у Франції, Швейцарії та Україні.

Нагадаємо, у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і BBC повідомили, що група кілерів із російського ФСБ, причетна до отруєння опозиціонерів Олексія Навального, Дмитра Бикова та Володимира Кара-Мурзи, постійно стежила за Борисом Нємцовим протягом останніх місяців його життя.