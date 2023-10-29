Незручна ситуація: президент Чехії вдарив військового прапором по голові та збив кашкет (відео)

Пізніше чеський президент Петр Павел публічно вибачився і заявив, що не хотів додавати чогось нового до стандартної військової процедури.

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Президент Чехії Петр Павел 28 жовтня під час церемонії з нагоди 105-ї річниці утворення незалежної чехословацької держави потрапив у незручну ситуацію. Коли йому вручили прапор, верхня частина флагштока похитнулася і вдарила по голові військовослужбовця, що стояв поруч, збивши з нього кашкет. Про інцидент повідомив новинний портал FORUM 24.

"Президент, надаючи підтримку бойовому батальйону розгорнутих сил, недостатньо міцно вхопився за флагшток, наче він виявився важчим, ніж він очікував, і тим самим збив кашкет з голови одного з присутніх на церемонії гвардійців", — пишуть журналісти.

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На опублікованому в соцмережах відео можна побачити, що удар по голові збентежив гвардійця, який навіть трохи похитнувся, проте встояв на ногах і продовжив церемонію, віддаючи наказ своїм підлеглим.

Пізніше президент Павло публічно вибачився за цей випадок, запевнивши громадськість у тому, що удар був ненавмисним.

"Я відчуваю необхідність вибачитися, хоча б таким чином, за фізичну або психологічну шкоду, заподіяну члену замкової варти, якого зачепив бойовий прапор під час церемонії у Віткові. Це точно не було спробою додати новий елемент до стандартної військової процедури. Я просто не розрахував вагу", — написав він у соцмережах.