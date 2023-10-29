Неловкая ситуация: президент Чехии ударил военного флагом по голове и сбил фуражку (видео)

Позже чешский президент Петр Павел принес публичные извинения и заявил, что не хотел добавлять чего-то нового к стандартной военной процедуре.

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Президент Чехии Петр Павел 28 октября в ходе церемонии по случаю 105-ю годовщину образования независимого чехословацкого государства попал в неловкую ситуацию. Когда ему вручили флаг, верхняя часть флагштока пошатнулась и ударила по голове рядом стоящего военнослужащего, сбив с него фуражку. Об инциденте сообщил новостной портал FORUM 24.

"Президент, оказывая поддержку боевому батальону развернутых сил, недостаточно крепко ухватился за флагшток, как будто он оказался тяжелее, чем он ожидал, и тем самым сбил фуражку с головы одного из присутствующих на церемонии гвардейцев", — пишут журналисты.

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На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что удар по голове обескуражил гвардейца, который даже немного покачнулся, однако устоял на ногах и продолжил церемонию, отдавая приказ своим подчиненным.

Позже президент Павел публично извинился за этот случай, заверив общественность в том, что удар был непреднамеренным.

"Я чувствую необходимость извиниться, хотя бы таким образом, за физический или психологический ущерб, причиненный члену замковой стражи, которого задел боевой флаг во время церемонии в Виткове. Это точно не было попыткой добавить новый элемент к стандартной военной процедуре. Я просто не рассчитал вес", — написал он в соцсетях.