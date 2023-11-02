Український шахіст-втікач потиснув руку росіянину на міжнародному турнірі (фото)

Вчинок Кузубова відразу ж став обʼєктом уваги засобів масової інформації РФ. Російські коментатори рекомендують Юрію Кузубову не повертатися в Україну.

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На турнірі Grand Swiss український шахіст Юрій Кузубов потиснув руку росіянину Владиславу Артем'єву. Відповідний момент видно на відео в YouTube-каналі організації "FIDE Chess".

Перед початком та після закінчення партії 7-го туру турніру Grand Swiss, що проходить на острові Мен, 33-річний шахіст привітав представника країни-агресора рукостисканням.

Український шахіст потис руку росіянину

Зазначимо, що Кузубов грав білими фігурами та виграв. Російські спортсмени виступали на цьому турнірі під прапором ФІДЕ (міжнародна організація шахістів)

Що про це пишуть російські ЗМІ

Вчинок Кузубова відразу ж став обʼєктом уваги російські засобів масової комунікації.

РосЗМІ про вчинок Кузубова

Коментатори висловили свою підтримку українському шахісту та порадили не повертатися в Україну.

Коментатори висловили свою підтримку українському шахісту Коментатори висловили свою підтримку українському шахісту

Український шахіст "втікач": що про нього відомо

Юрій Кузубов народився у Сичовці (адміністративний центр Сичовського району Смоленської області Росії). З раннього дитинства мешкає у Краматорську.

Відомо, що шахами він займався під керівництвом Сергія Полянцева, Володимира Савона та Олександра Алексікова. Входив до шахового клубу імені А. Момота.

27 травня 2023 року Кузубов потрапив до списку осіб, які не повернулися до України, порушивши взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію країни після закінчення спортивного заходу.

Українським шахістам рекомендували утриматися від гри зі спортсменами з РФ

Нагадаємо, 29 липня Федерація шахів України (ФШУ) опублікувала рекомендації для українців, які беруть участь у міжнародних змаганнях.

У федерації закликали членів збірної країни не тиснути руки суперникам із Росії та Білорусі незалежно від того, під яким прапором вони грають.

Окрім того, спортсменів просять уникати дій, які можуть нашкодити іміджу України, а під час виступів рекомендують нагадувати світу, що триває війна, яку ведуть проти України та її народу Росія і Білорусь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через те, що вона відмовилася потиснути руку суперниці з Росії, яку перемогла. Після бою Харлан просто виставила шпагу вперед.