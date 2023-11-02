Украинский шахматист-беглец пожал руку россиянину на международном турнире (фото)

Поступок Кузубова сразу же стал объектом внимания средств массовой информации РФ. Российские комментаторы рекомендуют Юрию Кузубову не возвращаться в Украину.

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На турнире Grand Swiss украинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву. Соответствующий момент виден на видео в YouTube-канале организации "FIDE Chess".

Перед началом и после окончания партии 7-го тура турнира Grand Swiss, проходящего на острове Мэн, 33-летний шахматист поприветствовал представителя страны-агрессора рукопожатием.

Украинский шахматист пожал руку россиянину

Отметим, что Кузубов играл белыми фигурами и выиграл. Российские спортсмены выступали на этом турнире под флагом ФИДЕ (международная организация шахматистов)

Что об этом пишут российские СМИ

Поступок Кузубова сразу же стал объектом внимания российских средств массовой коммуникации.

РосСМИ о поступке Кузубова

Комментаторы выразили свою поддержку украинскому шахматисту и посоветовали не возвращаться в Украину.

Комментаторы выразили свою поддержку украинскому шахматисту Комментаторы выразили свою поддержку украинскому шахматисту

Украинский шахматист "беглец": что о нем известно

Юрий Кузубов родился в Сычевке (административный центр Сычевского района Смоленской области России). С раннего детства проживает в Краматорске.

Известно, что шахматами он занимался под руководством Сергея Полянцева, Владимира Савона и Александра Алексикова. Входил в шахматный клуб имени А. Момота.

27 мая 2023 года Кузубов попал в список лиц, которые не вернулись в Украину, нарушив взятые обязательства по срокам возвращения на территорию страны после окончания спортивного мероприятия.

Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от игры со спортсменами из РФ

Напомним, 29 июля Федерация шахмат Украины (ФШУ) опубликовала рекомендации для украинцев, которые участвуют в международных соревнованиях.

В федерации призвали членов сборной страны не пожимать руки соперникам из России и Беларуси независимо от того, под каким флагом они играют.

Кроме того, спортсменов просят избегать действий, которые могут навредить имиджу Украины, а во время выступлений рекомендуют напоминать миру, что продолжается война, которую ведут против Украины и ее народа Россия и Беларусь.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира из-за того, что она отказалась пожать руку сопернице из России, которую победила. После боя Харлан просто выставила шпагу вперед.