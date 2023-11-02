Померли троє людей: жительку Австралії підозрюють в отруєнні гостей грибами (фото)

Резонансний випадок з отруєнням блідою поганкою спровокував падіння продажів комерційних грибів на Зеленому континенті. А колишній чоловік звинуватив жінку в спланованому вбивстві батьків.

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Австралійська поліція взяла під варту підозрювану, щоб допитати в межах розслідування загадкової смерті трьох осіб. Згідно з розглянутою версією, люди отруїлися грибами за святковим столом. Про це повідомляє The Washington Post.

Суботнього вечора наприкінці липня Ерін Паттерсон запросила дві пари на обід у свій будинок у штаті Вікторія. Через тиждень троє з гостей померли, а ще один був важко хворий. Поліція припускає, що всі вони їли страву, в якій були присутні бліді поганки (Amanita phalloides) — один із найнебезпечніших отруйних грибів.

У четвер, 2 листопада, місцеві детективи заарештували 49-річну Паттерсон у її будинку в Леонгаті, за 100 км від Мельбурна. Житло обшукали із собаками.

Будинок в Австралії

Паттерсон поки що не пред'явлено обвинувачення, свою провину вона заперечує. В Австралії підозрюваних можуть затримувати для допитів і до висунення обвинувачень.

На сумнозвісному обіді були родичі господині будинку Дон і Гейл Паттерсони, обом по 70 років; а також місцевий пастор 69-річний Ієн Вілкінсон і його 66-річна дружина Гізер Вілкінсон.

Гізер та Ієн Вілкінсон

У меню була веллінгтонська яловичина — традиційна місцева страва на основі тіста з грибами. Після цього вечора в усіх діагностували харчове отруєння. Місцевий пастор провів у лікарні майже два місяці. Іншим вижити не вдалося.

Дон і Гейл Паттерсон померли після обіду в будинку Ерін Паттерсон

Випадок в Австралії привернув до себе увагу міжнародної спільноти, профільні держслужби виступили з попередженнями про небезпеку збору диких грибів.

Бліді поганки (або капелюшки смерті) зовні схожі на інші неотруйні різновиди грибів, через що їх іноді плутають.

Достатньо половинки капелюшка, щоб серйозно пошкодити печінку. У Європі використовується протиотрута від блідих поганок, але в США і деяких інших країнах її поки не схвалили.

Подробиці справи про отруєння грибами в Австралії

У поліцейському звіті, опублікованому Australian Broadcasting Corp. підозрювана Паттерсон сказала, що додала два різновиди грибів у страву з яловичини: печериці, куплені в супермаркеті, і сушені гриби з азійського магазину.

За словами жінки, її колишній чоловік, який також мав бути присутнім на обіді, звинуватив її у вбивстві його батьків.

Паттерсон пояснила, що її теж госпіталізували з болями в животі та діареєю, і поставили крапельницю з фізрозчином. Вона також каже, що її діти їли залишки їжі страви наступного дня, крім грибів, які їм не сподобалися.

Резонансний випадок призвів до зниження обсягів продажів комерційних грибів в Австралії. При цьому виробники заявили, що отруйні сорти не можуть потрапити в магазини.

Нагадаємо, що на Геловін мати виявила в сумці для цукерок свого сина щурячу отруту.

Також повідомлялося, що у вересні в Уельсі знайшли рідкісний гриб, але більше ніхто не дізнається, де він росте.