Умерли три человека: жительницу Австралии подозревают в отравлении гостей грибами (фото)

Резонансный случай с отравлением бледной поганкой спровоцировал падение продаж коммерческих грибов на Зеленом континенте. А бывший муж обвинил женщину в спланированном убийстве родителей.

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Австралийская полиция взяла под стражу подозреваемую, чтобы допросить в рамках расследования загадочной смерти трех человек. Согласно рассматриваемой версии, люди отравились грибами за праздничным столом. Об этом сообщает The Washington Post.

Субботним вечером в конце июля Эрин Паттерсон пригласила две пары на обед в свой дом в штате Виктория. Спустя неделю трое из гостей скончались, а еще один был тяжело болен. Полиция допускает, что все они ели блюдо, в котором присутствовали бледные поганки (Amanita phalloides) — один из самых опасных ядовитых грибов.

В четверг, 2 ноября, местные детективы арестовали 49-летнюю Паттерсон в ее доме в Леонгате, в 100 км от Мельбурна. Жилье обыскали с собаками.

Дом в Австралии

Паттерсон пока не предъявлено обвинение, свою вину она отрицает. В Австралии подозреваемых могут задерживать для допросов и до предъявления обвинений.

На печально известном обеде были родственники хозяйки дома Дон и Гейл Паттерсоны, обоим по 70 лет; а также местный пастор 69-летний Иен Уилкинсон и его 66-летняя жена Хизер Уилкинсон.

Хизер и Иен Уилкинсон

В меню была веллингтонская говядина — традиционное местное блюдо на основе теста с грибами. После этого вечера у всех диагностировали пищевое отравление. Местный пастор провел в больнице почти два месяца. Другим же выжить не удалось.

Дон и Гейл Паттерсон умерли после обеда в доме Эрин Паттерсон

Случай в Австралии обратил на себя внимание международного сообщества, профильные госслужбы выступили с предупреждениями об опасности сбора диких грибов.

Бледные поганки (или шляпки смерти) внешне похожи на другие неядовитые разновидности грибов, из-за чего их иногда путают.

Достаточно половинки шляпки, чтобы серьезно повредить печень. В Европе используется противоядие от бледных поганок, но в США и некоторых других странах его пока не одобрили.

Подробности дела об отравлении грибами в Австралии

В полицейском отчете, опубликованном Australian Broadcasting Corp. подозреваемая Паттерсон сказала, что добавила две разновидности грибов в блюдо из говядины: шампиньоны, купленные в супермаркете, и сушеные грибы из азиатского магазина.

По словам женщины, ее бывший муж, который также должен был присутствовать на обеде, обвинил ее в убийстве его родителей.

Паттерсон объяснила, что ее тоже госпитализировали с болями в животе и диареей, и поставили капельницу с физраствором. Она также говорит, что ее детей также ели остатки еды блюда на следующий день, кроме грибов, которые им не понравились.

Резонансный случай привел к снижению объемов продаж коммерческих грибов в Австралии. При этом производители заявили, что ядовитые сорта не могут попасть в магазины.

Напомним, что на Хэллоуин мать обнаружила в сумке для конфет своего сына крысиный яд.

Также сообщалось, что в сентябре в Уэльсе нашли редчайший гриб, но больше никто не узнает, где он растет.