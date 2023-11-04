"Повсюдна проблема": США розслідують сексуальне насильство на антарктичній станції (фото)

Журналісти з'ясували, що багато учасниць антарктичної програми, які зазнали насильства, не отримували належної підтримки з боку керівництва.

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На американську антарктичну станцію Мак-Мердо відправляють слідчих після повідомлень про сексуальне насильство на базі. Про це пише Associated Press 3 листопада.

"Порушення включають сексуальне насильство за обтяжливих обставин, сексуальне насильство, образливий сексуальний контакт і переслідування", — повідомила керівниця апарату OIG Ліза Вондер Хаар.

У Національному науковому фонді США (NSF) заявили, що докладають зусиль для вирішення "повсюдної проблеми". Запобіганням сексуальному насильству і домаганням та реагуванням на них займатиметься Рене Ферранті, призначена спеціальним помічником директора NSF.

Рене Ферранті Фото: AP

Журналісти зазначили, що на станції Мак-Мердо низка жінок заявили про переслідування або напади. Також повідомляється, що багато учасниць антарктичної програми не отримували належної підтримки з боку керівництва.

Так, одна з жінок зізналася, що її змусили продовжити працювати з колегою, який її обмацав. Ще одна жінка розповіла, що її звільнили через два місяці після того, як вона розповіла роботодавцю, що зазнала сексуального насильства.

Одна зі співрозмовниць видання зазначила, що була змушена носити із собою молоток для захисту. У статті також згадується випадок, коли керівництво бази перевело звинувачення зі зґвалтування на домагання.

Згідно зі звітом NSF за 2022 рік, 59% учасниць антарктичної програми заявили, що зазнавали домагань або нападів.

Директор NSF Сетураман Панчанатан заявив, що радий вітати Рене Ферранті. За його словами, розв'язання проблеми із сексуальним насильством є пріоритетом для нього та агентства.

Нагадаємо, 32-річна Мішель Ендо розповіла про своє життя в Антарктиді, куди вона переїхала, щоб працювати "менеджером із гостинності" на станції Амундсен-Скотт. Вона зазначила, що протягом шести місяців на рік в Антарктиді абсолютно темно, і похмурі умови можуть викликати розлад, відомий як "синдром зимівлі".

Про свій досвід роботи на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді також розповів українець Сергій Салло з Кропивницького. Він зізнався, що не мав проблем з адаптацією, адже він звик працювати в ізоляції за час карантинних обмежень.