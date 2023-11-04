Після розіграшу з російськими пранкерами: помічник Мелоні пішов у відставку

За словами італійської прем'єрки, відповідальність за її розмову з російським коміком, який видавав себе за африканського політика, взяв на себе посол Франческо Тало.

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Дипломатичний радник прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні подав у відставку після того, як глава італійського уряду обговорила з російським коміком міжнародну "втому" від війни в Україні. Про це пише Sky News 3 жовтня.

"Це питання не було вирішено належним чином, нам усім дуже шкода, відповідальність за це взяв на себе посол (Франческо) Тало", — прокоментувала відставку свого радника Джорджа Мелоні.

Журналісти повідомляють, що у вересні цього року російському коміку вдалося поговорити з Мелоні телефоном, видаючи себе за високопоставленого чиновника Африканського союзу.

Під час згаданої розмови прем'єр Італії заявила про втому від війни в Україні в міжнародній спільноті. Крім того, Мелоні згадала про те, що у Риму мало підтримки з боку інших держав ЄС у боротьбі з міграцією.

Розіграш Мелоні: що відомо

Нагадаємо, 1 листопада російські пранкери Вован і Лексус опублікували запис телефонної бесіди, імовірно, з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яка під час бесіди згадала про "втому" від війни в Україні.

Російський пранкер, який виступив у ролі "африканського політика", також заявив, що контрнаступ України був неуспішним. У відповідь на це Мелоні сказала, що контрнаступ "йде не так, як вони очікували", і що "долю конфлікту це не вирішило".

Раніше, 28 липня, Джорджа Мелоні зустрілася з президентом США Джо Байденом у Білому домі і заявила, що підтримує Україну, оскільки захищає міжнародне право. За її словами, ті, хто живуть у мирі, мають бути першими прихильниками України.