Пішли проти поліції: протестувальники в Туреччині намагалися штурмувати авіабазу США

За даними журналістів, мітинг було організовано Фондом гуманітарної допомоги (IHH) — ісламським турецьким агентством допомоги, яке 2010 року очолило флотилію в Газу.

Related video

Турецька поліція задіяла сльозогінний газ і водомети для запобігання спробам пропалестинських демонстрантів атакувати авіабазу Інджірлік, де розміщуються американські військові, через невдоволення ізраїльською операцією в Газі. Про це повідомляє DW.

Сотні протестувальників знесли барикади і зіткнулися з поліцією, використовуючи спецзасоби, водночас піднімаючи турецькі та палестинські прапори і скандуючи гасла.

Протестувальники висловили своє невдоволення проти операції Ізраїлю в секторі Газа і підтримкою США цієї операції. Вони також висували вимогу про закриття авіабази.

Мітинг було організовано Фондом гуманітарної допомоги (IHH), ісламським турецьким агентством допомоги, яке 2010 року очолило флотилію до Гази, намагаючись прорвати облогу сектору, після чого ізраїльські військові висадилися на судно-флагман, дев'ять пасажирів якого було вбито.

Нагадаємо, що організації підконтрольні американському мільярдеру Джорджу Соросу, надають фінансову підтримку активістам, які виступають на мітингах проти Ізраїлю. Таким чином різні некомерційні організації, що підтримують дії ХАМАС, отримали з 2016 року 15 млн доларів.

А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 28 жовтня був присутній на мітингу на підтримку палестинців. Він закликав громадян Туреччини засудити бойові дії Ізраїлю в Секторі Газа і заявив, що Анкара має намір оголосити Ізраїль "воєнним злочинцем".