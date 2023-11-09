"Вплив за винагороду": РФ фінансує антиукраїнську кампанію в Латинській Америці, — США

Кремль вже тривалий час фінансує антиукраїнську дезінформаційну кампанію в Латинській Америцію. В Держдепі США пояснили, з якою метою та на кого вона спрямована.

Related video

В Латинській Америці триває велика дезінформаційна кампанія проти України, яку добре оплачує Росія. Про це заявив Державний департамент США.

Як зазначили в Держдепі, Кремль має на меті відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві ЗМІ у спосіб, який сприйме латиноамериканське суспільство, щоб підірвати підтримку України. Також йдеться про підрив довіри до США та НАТО.

РФ застосує медіаконтакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, серед інших країн Латинської Америки, для поширення наративів та маніпуляцій.

Держдеп наводить приклад Агентства соціального проєктування (АСП) та Інституту розвитку інтернету та "Структура", які координували розробку кампанії інформаційних маніпуляцій. Всі засоби поширення дезінформації було спрямовано на Латинську Америку. Тож стратегічні інтереси Кремля у регіоні доходять до кінцевого споживача шляхом відкритої та прихованої співпраці компаній з місцевими ЗМІ та впливовими особами для поширення дезінформації та пропаганди.

"Це фірми, що надають "вплив за винагороду", з потужними технічними можливостями, досвідом експлуатації відкритих інформаційних середовищ, а також історією розповсюдження дезінформації та пропаганди для досягнення цілей Росії у сфері зовнішнього впливу", – йдеться в заяві.

Що пропонує російська дезінформація латиноамериканцям

Москва, зокрема, поширює оригінальні історії або посилює вже наявні "розкручені" дискусії за допомогою мережі державних ЗМІ, проксі-серверів та опініон-лідерів в соцмережах, а потім інтенсифікує цей контент для подальшого проникнення в західне інформсередовище.

"Теми операцій насамперед зосереджені на спробах переконати латиноамериканську аудиторію в тому, що війна РФ проти України є справедливою та що вони можуть об'єднатися з Росією для перемоги над неоколоніалізмом", – зазначають у заяві.

Раніше Україна звинуватила Угорщину в поширенні брехні про ЄС. Зокрема очільник Міністерства закордонних справ Угорщини, поширював неправду про ЄС і російську агресію.

Тим часом стало відомо, що співробітники російських дипмісій на Заході, яких вислали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підписали очільнику Кремля Володимиру Путіну колективний лист із проханням допомогти в їхньому скрутному становищі. Зокрема вони не можуть оплачувати проживання в Москві та знайти місця у школах і дитячих садках для своїх дітей.