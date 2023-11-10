У британському селі панує беззаконня та роздирають голубів: його порівняли з Україною (фото)

У приміському селі у Великій Британії діти озброєні ножами, поліціянти страждають від атак цеглою, а власники крамниць звикли бути закиданими тільки-но вкраденими яйцями. Місцеві чиновники вважають, що у цього місця багато спільного з Україною під час війни.

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У передмісті Волсолла у Великій Британії панує беззаконня. Приміське село Блейкенал Хіт прозвали найжорстокішим в усій країні. Про нього детальніше розповіли у The Sun.

У ЗМІ передали, що мешканці села роздирають голубів посеред вулиці, а десятирічні діти там протягом останніх трьох років "з ножами бродять вулицями та сіють хаос". Рівень злочинності призвів до того, що населений пункт став "забороненою зоною" для поліції, чиї машини постійно закидали цеглою.

Фото з місця подій Фото: SWNS

У серпні минулого року у Блейкенал Хіт назавжди осліп 13-річний хлопчик. Його вдарили ножем в око поблизу магазину риби та картоплі.

"Дійшло до того, що ми боїмося виходити з дому навіть удень. Після пандемії це місце просто швидко перетворилося на майже беззаконня. Раніше у нас були проблеми, але не в такому масштабі, який ми бачимо зараз. Часом це схоже на зону бойових дій", — розповів місцевий мешканець, який не захотів розкривати своє ім’я.

Блейкенал Хіт на карті Фото: Google Maps

Місцеві звикли не виходити з дому після 15:00. У ЗМІ Блейкенал Хіт прозвали "одним з найнебезпечніших" населених пунктів у Великій Британії. Повідомлялося, що щомісяця там скоюється понад 400 злочинів.

Однак, зі слів 38-річного місцевого жителя Енді Блоксхема, розголос лише погіршив і без того складну ситуацію.

"Ці банди сприймають те, що район назвали найгіршим у Британії, як знак пошани", — пояснив він.

Фото з місця подій Фото: SWNS

Мешканці Блейкенал Хіт поскаржились, що їхні життя затьмарені насильством. У приміському селі ставались підпали, крадіжки, напади, расистські напади та акти вандалізму.

"Вони заходять і крадуть яйця, а потім використовують ці яйця, щоб закидати магазин", — розповів місцевий підприємець.

Фото з місця подій Фото: SWNS

Радник округу Блейкенал у раді Волсолла Піт Сміт порівняв небезпечне село, в якому панує беззаконня, з Україною.

"Це щось наче з України, яка постраждала від війни", — сказав він.

Він нагадав, що в передмісті Волсолла жорстоко вбили "бідолашного голуба". З його слів, птаха "просто розірвали на шматки", відірвавши голову та крила.

Фото з місця подій Фото: SWNS

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