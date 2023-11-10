В британском селе царит беспредел и раздирают голубей: его сравнили с Украиной (фото)

В пригородном селе в Великобритании дети вооружены ножами, полицейские страдают от атак кирпичами, а владельцы магазинов привыкли быть забросанными только что украденными яйцами. Местные чиновники считают, что у этого места много общего с Украиной во время войны.

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В пригороде Уолсолла в Великобритании царит беззаконие. Пригородное село Блейкенал Хит прозвали самым жестоким во всей стране. О нем подробнее рассказали в The Sun.

В СМИ передали, что жители села раздирают голубей посреди улицы, а десятилетние дети там в течение последних трех лет "с ножами бродят по улицам и сеют хаос". Уровень преступности привел к тому, что населенный пункт стал "запретной зоной" для полиции, чьи машины постоянно забрасывали кирпичами.

Фото с места событий Фото: SWNS

В августе прошлого года в Блейкенал Хит навсегда ослеп 13-летний мальчик. Его ударили ножом в глаз возле магазина рыбы и картофеля.

"Дошло до того, что мы боимся выходить из дома даже днем. После пандемии это место просто быстро превратилось в почти беззаконие. Раньше у нас были проблемы, но не в таком масштабе, который мы видим сейчас. Порой это похоже на зону боевых действий", — рассказал местный житель, который не захотел раскрывать свое имя.

Блейкенал Хит на карте Фото: Google Maps

Местные привыкли не выходить из дома после 15:00. В СМИ Блейкенал Хит прозвали "одним из самых опасных" населенных пунктов в Великобритании. Сообщалось, что ежемесячно там совершается более 400 преступлений.

Однако, по словам 38-летнего местного жителя Энди Блоксхема, огласка лишь усугубила и без того сложную ситуацию.

"Эти банды воспринимают то, что район назвали худшим в Британии, как знак почета", — объяснил он.

Фото с места событий Фото: SWNS

Жители Блейкенал Хит пожаловались, что их жизни омрачены насилием. В пригородном селе происходили поджоги, кражи, нападения, расистские нападения и акты вандализма.

"Они заходят и воруют яйца, а потом используют эти яйца, чтобы забросать магазин", — рассказал местный предприниматель.

Фото с места событий Фото: SWNS

Советник округа Блейкенал в совете Уолсолла Пит Смит сравнил опасную деревню, в которой царит беззаконие, с Украиной.

"Это что-то как из Украины, которая пострадала от войны", — сказал он.

Он напомнил, что в пригороде Волсолла жестоко убили "бедного голубя". По его словам, птицу "просто разорвали на куски", оторвав голову и крылья.

Фото с места событий Фото: SWNS

Напомним, российский актер Алексей Панин попал в скандал, сравнив Украину с Россией. Он заявил, что не хотел бы жить в Украине, потому что ее народ имеет нечто общее с населением страны-агрессора.

В США хирурги пересадили человеку целый глаз. Операцию, которая длилась 21 час, назвали "огромным шагом вперед".