Допомагала РФ будувати військові кораблі: компанію з Данії оголошено міжнародним спонсором війни

За даними НАЗК, продукцію Rockwool використовували під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ РФ. У компанії в Росії є 1200 робочих місць, що становить близько 10% від усіх її співробітників.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни провідного данського виробника продукції на основі кам'яної вати, компанію Rockwool. Про це повідомили в НАЗК.

Причиною стало принципове рішення компанії продовжувати свою діяльність на російському ринку навіть після початку повномасштабної війни. Це здійснюється через посередників, через яких продукція Rockwool надходить у державні компанії Російської Федерації, включно із замовленнями від Міністерства оборони РФ.

У НАЗК зазначили: продукція Rockwool використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ Росії. Зокрема:

Чорноморського флоту в Севастополі;

Балтійського флоту;

Північного флоту в Мурманську;

Тихоокеанського флоту.

"Інформація про такі контракти доступна з 2014 по 2021 роки. За роки після анексії Криму компанія ROCKWOOL поставила золяційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включно з крейсерами, есмінцями, атомними підводними човнами, фрегатами, десантними кораблями, тральщиками та розвідувальними кораблями", — йдеться в повідомленні.

Загалом виділено щонайменше 52 контракти між дистриб'юторами Rockwool і Міністерством оборони Російської Федерації. У квітні 2022 року компанія офіційно заявила про намір продовжити свою діяльність на російському ринку.

"У РФ Rockwool працює з 1995 року та володіє чотирма заводами. Вона утримує в Росії 1200 робочих місць, що становить близько 10% від співробітників компанії", — розповіли в НАЗК.

Водночас США ввели нові санкції проти провідних російських автовиробників. Під санкціями опинилися найбільші автовиробники РФ — ВАЗ, УАЗ і "Москвич".

Також нагадаємо, що НАЗК 2 жовтня оголосило, що викреслює з міжнародного списку війни угорський банк OTP Bank.