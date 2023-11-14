Обмеження для 30 аеропортів: цивільну авіацію РФ відключать від всесвітньої доменної зони

Швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який адмініструє доменну зону .aero, ухвалив рішення про припинення обслуговування клієнтів із Росії.

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Російським авіакомпаніям і аеропортам буде обмежено доступ до міжнародної авіаційної доменної зони .aero. Це рішення було ухвалено в контексті введених санкцій і повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела в аеропортовому холдингу, організації з техобслуговування повітряних суден і великому авіаперевізнику.

За даними російських ЗМІ, швейцарський провайдер послуг для цивільної авіації SITA, який керує доменною зоною .aero, ухвалив рішення про припинення надання послуг клієнтам із Росії.

Відповідне повідомлення про це компанії отримали 10 листопада від Ru-Center — однієї з авторизованих у Росії організацій, що здійснює реєстрацію відповідних доменних імен.

Понад 200 сайтів зареєстровано в доменній зоні .aero, і нею користуються приблизно 30 російських аеропортів, включно з Шереметьєво, Жуковським, Казанью, Красноярськом, а також холдинги "Аеропорти регіонів", "Аеродинаміка" та інші. Крім того, 15 авіакомпаній також використовують цю доменну зону.

Що відомо про доменну зону .aero

Міжнародна авіаційна доменна зона .aero була створена в 2002 році спеціально для представників авіаційної галузі. Цей домен призначений винятково для використання авіакомпаніями, аеропортами, підприємствами в галузі космічної та авіаційної промисловості, авіаклубами, системами продажу квитків, екіпажами літаків, наземними службами та іншими сутностями, пов'язаними з авіацією.

Він також дає змогу компаніям поліпшити впізнаваність бренду і підвищити довіру клієнтів.

Зареєструвати домен .aero можна тільки після отримання унікального ідентифікатора приналежності авіаційного співтовариства. Тобто, у разі його скасування на території РФ пасажири авіакомпаній не зможуть купити квиток без наявності іншої альтернативи.

Нагадаємо, що одна з провідних авіакомпаній Росії Azur Air, що спеціалізується на проведенні чартерних авіарейсів, наразі експлуатує лише частину свого авіапарку. Це пов'язано з тим, що в результаті накладення санкцій на країну, компанія не може використовувати 8 з 22 наявних у неї володінні літаків. Використання авіалайнерів Boeing ускладнюється забороною на постачання запчастин і техобслуговування.

А внаслідок вторгнення РФ в Україну компанія Boeing відмовилася обслуговувати літаки, які вона продала в Росію. Таким чином увесь парк авіалайнерів "Боїнг" — усі 131 шт.(станом на 2015 рік) — втратили можливість отримувати запчастини для ремонту та користуватися іншими сервісними послугами. Утім, незважаючи на санкції, деякі запчастини все ж з'являлися — завдяки "паралельному імпорту" через треті країни.