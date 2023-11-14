Ограничения для 30 аэропортов: гражданскую авиацию РФ отключат от всемирной доменной зоны

Швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, администрирующий доменную зону .aero, принял решение о прекращении обслуживания клиентов из России.

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Российским авиакомпаниям и аэропортам будет ограничен доступ к международной авиационной доменной зоне .aero. Это решение было принято в контексте введенных санкций и полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на источники в аэропортовом холдинге, организации по техобслуживанию воздушных судов и крупном авиаперевозчике.

По данным российских СМИ, швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, управляющий доменной зоной .aero, принял решение о прекращении предоставления услуг клиентам из России.

Соответствующее сообщение об этом компании получили 10 ноября от Ru-Center – одной из авторизованных в России организаций, осуществляющей регистрацию соответствующих доменных имен.

Более 200 сайтов зарегистрировано в доменной зоне .aero, и ею пользуются примерно 30 российских аэропортов, включая Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, а также холдинги "Аэропорты регионов", "Аэродинамика" и другие. Кроме того, 15 авиакомпаний также используют эту доменную зону.

Что известно про доменную зону .aero

Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году специально для представителей авиационной отрасли. Этот домен предназначен исключительно для использования авиакомпаниями, аэропортами, предприятиями в области космической и авиационной промышленности, авиаклубами, системами продаж билетов, экипажами самолетов, наземными службами и прочими сущностями, связанными с авиацией.

Он также позволяет компаниям улучшить узнаваемость бренда и повысить доверие клиентов.

Зарегистрировать домен .aero можно только после получения уникального идентификатора принадлежности авиационного сообщества. То есть, при его упразднении на территории РФ пассажиры авиакомпаний не смогут купить билет без имения иной альтернативы.

Напомним, что одна из ведущих авиакомпаний России Azur Air специализирующаяся на проведении чартерных авиарейсов, в настоящее время эксплуатирует лишь часть своего авиапарка. Это связано с тем, что в результате наложения санкций на страну, компания не может использовать 8 из 22 имеющихся у нее владении самолетов. Использование авиалайнеров Boeing осложняется запретом на поставку запчастей и техобслуживание.

А в результате вторжения РФ в Украину компания Boeing отказалась обслуживать самолеты, которые она продала в Россию. Таким образом весь парк авиалайнеров "Боинг" — все 131 шт.(по состоянию на 2015 год) — потеряли возможность получать запчасти для ремонта и пользоваться другими сервисными услугами. Впрочем, несмотря на санкции, некоторые запчасти все же появлялись — благодаря "параллельному импорту" через третьи страны.