ОАЭ готовят собственные санкции против РФ: поток товаров для войны может иссякнуть, — Bloomberg

Представители Арабских Эмиратов подтвердили журналистам, что торговлю с РФ действительно ограничат. Ограничения коснутся "чувствительных" товаров, пригодных для будущего производства оружия.

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ЕС достигли определенных договоренностей с ОАЭ, касающихся поставок в Россию некоторых товаров, важных для продолжения войны в Украине. Есть надежда, что вскоре к подобным ограничениям может присоединиться еще и Турция. О деталях возможных договоренностей говорится в статье агентства Bloomberg.

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В статье указано, что источником информации являются неназванные чиновники из Евросоюза. Они уверяют, что предварительные договоренности достигнуты в течение второй недели ноября. Две азиатские страны — ОАЭ и Турция — могут ограничить поступление "чувствительных" товаров, которые используются для военных целей. О каких именно "чувствительных" товарах идет речь, СМИ не сообщили.

Издание обратилось за комментариями к чиновникам обеих стран. Арабские чиновники сообщили Bloomberg, что их действия будут основываться на существующих законодательных актах, которые ограничивают экспорт в воюющие страны. Между тем турецкие чиновники пока не прокомментировали заявления анонимных источников из ЕС.

Санкции на РФ — детали отношений с ОАЭ

Отметим, ЕС и США пытаются перекрыть пути, которыми Россия пытается обойти санкции, наложенные из-за вторжения в Украину. В частности, отыскивают способы, которыми Кремль получает электронику, используемую для производства оружия. Некоторые из этих путей пролегали именно через Турцию и ОАЭ, свидетельствовали данные расследователей.

Между тем Арабские Эмираты пытаются продолжить поддерживать контакты с Москвой — об этом свидетельствует участие президента ОАЭ Мухаммада бин Заид Аль Нагаяна в экономическом форуме, который в июне состоялся в Санкт-Петербурге. Впрочем, СМИ сообщили, что арабский политик должен был встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным, но якобы намеренно избежал общения.

8 ноября Фокус писал, что западные политики прогнозировали уменьшение возможной поддержки ОАЭ из-за войны в Израиле. Указывали, что Украина надеялась, что Арабские Эмираты могли стать посредниками для мирных переговоров и авторитетными участниками будущего мирного саммита.

1 ноября стало известно о некоторых деталях 12 пакета санкций, которые ЕС планирует наложить на Россию. По предварительным оценкам, могут ввести ограничения на экспорт товаров, общей суммой 5 млрд долл. Товары — из сферы промышленного производства и химикатов, которые используются для выпуска оружия.

Напоминаем, СМИ сообщили о влиянии санкций на скорость мобильного интернета в России: скорость упала из-за отсутствия нового оборудования. Также есть влияние на российскую компанию "Газпром", которая отмечала мощные убытки в 2023 году.