В Афінах затримали підозрюваного у розкраданні коштів Міноборони України, — Офіс генпрокурора

За інформацією правоохоронців, наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи Києву.

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В Афінах компетентні органи Греції затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами у розмірі 43 мільйони гривень. Про це 15 листопада повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний заволодів коштами, які товариство з обмеженою відповідальністю отримало в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

Правоохоронці встановили, що вказані кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг.

"Злочин було вчинено у період з 2 березня по 10 травня 2022 року. В той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії", — йдеться у повідомленні пресслужби ОГП.

12 липня 2022 року фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. 6 листопада 2023 року прокурори Офісу генерального прокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт вказаної особи. В результаті, 13 листопада, підозрюваного було затримано та рішенням Апеляційного суду Афін застосовано тимчасовий арешт.

Наразі готуються усі необхідні документи для направлення запиту про видачу зазначеної особи Україні.

Нагадаємо, 27 жовтня в Україні до 14 років позбавлення волі засудили пілота ЗС РФ, який вбив мешканця Чернігова. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. Майора ЗС РФ звинувачували у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.