В Афинах задержали подозреваемого в хищении средств Минобороны Украины, — Офис генпрокурора

По информации правоохранителей, сейчас готовятся все необходимые документы для направления запроса о выдаче указанного лица Киеву.

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В Афинах компетентные органы Греции задержали гражданина Украины, которого подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 миллиона гривен. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый завладел средствами, которые общество с ограниченной ответственностью получило в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения.

Правоохранители установили, что указанные средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы оказание работ и услуг.

"Преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый находился в должности директора компании", — говорится в сообщении пресс-службы ОГП.

12 июля 2022 года фигуранту было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. 6 ноября 2023 года прокуроры Офиса генерального прокурора направили в компетентные органы Греции запрос на задержание и временный арест указанного лица. В результате, 13 ноября, подозреваемый был задержан и решением Апелляционного суда Афин применен временный арест.

Сейчас готовятся все необходимые документы для направления запроса о выдаче указанного лица Украине.

Напомним, 27 октября в Украине к 14 годам лишения свободы приговорили пилота ВС РФ, который убил жителя Чернигова. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. Майора ВС РФ обвиняли в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.