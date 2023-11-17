Навіть після відмови від поставок: Фінляндії роками доведеться платити РФ за газ, — ЗМІ

За даними журналістів, фінська держкомпанія Gasum уклала з "Газпромом" контракт, заснований на принципі "бери або плати". У такій угоді покупець повинен купити заздалегідь обумовлену кількість газу або оплатити його, навіть якщо поставки не будуть прийняті.

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Якщо Фінляндія припинить імпорт газу з Російської Федерації, їй все одно доведеться платити за нього щонайменше кілька років. Про це пише Yle 17 листопада.

У статті йдеться про те, що заборона на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ), обіцяна фінським міністром довкілля і клімату Каєм Мюккяненом, може виявитися "абсолютно марною".

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Повідомляється, що фінська держкомпанія Gasum уклала з російською нафтогазовою групою "Газпром" контракт, заснований на принципі "бери або плати".

Подібні угоди поширені в торгівлі енергоносіями та передбачають, що покупець купує заздалегідь обумовлений об'єм газу або оплачує його, навіть якщо поставки не будуть прийняті.

Як зазначають журналісти, розірвання контракту і зупинка поставок можливі в разі форс-мажору. Зокрема, може йтися про санкції або заборону на імпорт. При цьому набуття забороною на імпорт чинності може зайняти багато часу.

"За нашим найобережнішим припущенням, заборона набуде чинності через кілька років", — зазначив Мюккянен.

За словами експертів з енергетики, на купівлю СПГ, як правило, підписують тривалі контракти. Між європейськими країнами подібні угоди зазвичай укладаються на термін від п'яти до десяти років. Так, цього року компанія Gasum повідомляла журналістам, що її контракт із "Газпромом" є довгостроковим і розрахований на кілька років.

Нагадаємо, у Болгарії ще з середини жовтня 2023 року почав діяти податок на імпорт і транзит трубопровідного природного газу з Росії, розмір якого становить 11 доларів за мегават-годину. У такий спосіб влада хоче збільшити доходи державного бюджету і скоротити доходи РФ.

Зі свого боку Литва ухвалила закон, що передбачає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з листопада. При цьому постачання СПГ з Росії до Литви через Клайпедський термінал було припинено ще в березні 2022 року.