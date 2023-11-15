"Газпром" змусять поділитися: Болгарія придумала, як заробляти на транзиті газу з РФ

Болгарія збирається заробляти за допомогою додаткового податку на імпорт і транзит трубопровідного газу з Росії. Однак влада поки не знає, чи погодиться країна-агресор на запропоновані умови.

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У Болгарії ще з середини жовтня 2023 року почав діяти податок на імпорт і транзит трубопровідного природного газу з Росії, розмір якого становить 11 доларів за мегават-годину. У такий спосіб влада хоче збільшити доходи державного бюджету і скоротити фінансові можливості РФ спонсорувати війну проти України. Перші надходження з податку Болгарія має отримати до кінця листопада, пише агентство Bloomberg.

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При цьому чи зможе Софія досягти цих цілей, поки невідомо. Угорщина, яка залежить від російського газу, що транзитується через Болгарію, вважає дії болгарської влади незаконними. Угорський уряд уже зажадав, щоб Європейський Союз провів своє розслідування. Не подобається нововведення Сербії та Північній Македонії, які також висловили стурбованість.

Тим часом російський монополіст "Газпром" поки офіційно не коментував, чи буде компанія платити податок. За даними Bloomberg, міністр фінансів Болгарії Асен Василєв на нещодавній зустрічі з журналістами сказав таке:

"Будемо сподіватися, що це станеться. Давайте не будемо спекулювати", — зазначив він.

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У 2022 році Болгарія відмовилася оплачувати газ, що поставляється Росією , у рублях, тому Москва припинила внутрішнє постачання "блакитного палива" в балканську країну. Проте Болгарія залишається ключовим маршрутом транзиту російського газу в регіон.

Болгарським продовженням трубопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря, яке Росія використовує для обходу транзиту через Україну, майже повністю розпоряджається російський "Газпром" у межах довгострокового контракту.

У публікації зазначається, що якщо РФ відмовиться платити встановлений у розмірі 11 доларів за мегават-годину податок, то Болгарія заблокує або відкличе активи компаній, які не платять.

Сама Болгарія, яка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримувала майже весь свій газ із Росії, тепер третину своєї річної потреби покриває за рахунок довгострокового контракту з азербайджанською SOCAR.

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Тим часом нагадаємо, що РФ вдалося додатково заробити майже мільярд євро після того, як Болгарія допомогла агресору обійти нафтові санкції з боку ЄС. Як стало відомо виданню Politico, Болгарія дозволила мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод, що належить "Лукойлу", скориставшись своїм звільненням від заборони ЄС на російську нафту.

Також Фокус розповідав, що Угорщина домовилася з РФ про будівництво атомної електростанції (АЕС) "Пакш II". За цей проект Росія отримає понад 12 мільярдів євро.