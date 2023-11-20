Сховали дуже старанно: яхту Путіна ремонтують на верфі у країні НАТО, — розслідувачі (відео)

Яхту президента РФ ремонтує компанія, яка одночасно ремонтує кораблі НАТО і має доступ до секретної військової інформації, свідчить розслідування. При цьому корабель володаря Кремля ховають вглибині ангару, закритого від сторонніх осіб.

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Одна з десяти яхт президента РФ Володимира Путіна спокійно перебуває у порті країни НАТО, де її ремонтують, старанно сховану від сторонніх очей. Розслідувачі робили кілька спроб дістатись до корабля, і їм вдалось його помітити лише за допомогою безпілотника. Про деталі розслідування ідеться на відео у Youtube-каналі російського опозиційного політика "Ходорковский LIVE".

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На відео вказано, що розслідувачів зацікавили дві яхти Путіна — 71-метрова яхта Victoria та 38-метрова яхта Orion, яка супроводжує 71-метровий суперкорабель. Перше судно виявили у бухті країни НАТО — на верфі у Стамбулі. Друге — у порту Ломоносов під Санкт-Петербургом у РФ. Між тим резиденція Путіна — у Сочі, за 800 км та за 1900 км (по прямій) від місцерозташування дорогоцінних кораблів, вказують автори.

Місця, де стоять яхти Путіна Фото: Google maps

Victoria будували кілька років у російській компанії "Севмаш", яка розташована у Сєвєродвінську і спеціалізується на підводних човнах, ідеться на відео. Після того, як корабель був начебто готовий, його у 2019 році (після анексії Криму) доводила до ладу турецька компанія ISA Yachts. Вартість — близько 50 млн дол.: до коштів був причетний нині покійний власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та російський олігарх та друг Путіна Геннадій Тимченко, пояснили розслідувачі.

З початком вторгнення РФ в Україну у 2022 році яхта Victoria певний час була помічена біля резиденції Путіна в Сочі — про це свідчили дані порталів моніторингу. Потім помітили, як вона попрямувала до порту у Стамбулі і зникла десь посеред верфі, де ремонтують кораблі.

Розслідувачі відшукали верф, де може перебувати 71-метрова яхта. Зауважили, що її місце стоянки ледь помітне між двома великими кораблями. Вони робили кілька спроб підійти ближче. Спершу спробували через ворота "напролом" — їх не пустили. Потім найняли яхту і намагались щось побачити з моря — не вдалось. Врешті, підняли у повітря безпілотник, який і виявив Victoria вглибині ангара. Корабель впізнали за літерою V на кормі, тому розслідувачі впевнені, що знайшли саме 50-мільйонний корабель Путіна.

Як з'ясувалось, верф, де так старанно ховають путінський корабель, належить турецькій компанії Desan. Компанія, зазначають автори відео, займається ремонтом та обслуговуванням різних видів суден, у тому числі — військових, дотичних до структур НАТО. Зокрема, "у неї є допуск Північноатлантичного Альянсу для роботи із секретною інформацією", — ідеться на відео "Ходорковский LIVE".

Водночас інше судно — "Оріон" — все ж не ризикнули виводити за межі РФ, розповіли розслідувачі. Згідно з їхніми даними, це судно дислокується на причалі у Ломоносові.

Розслідувачі підсумували, що ж відомо про яхти очільника Кремля: "10 яхт Путіна — це дві флотилії. Одна — в Балтійському морі. друга — в Чорному. Здавалося б, навіщо одній людині стільки кораблів? Але президент користується ними не в самотності", — натякнули автори.

Зазначимо, журналісти росЗМІ підрахували, скільки громадяни РФ заплатять за виставку, яку проведуть у листопаді для того, щоб Путін урочисто оголосив про участь у виборах президента. За попередніми оцінками, росіянам це обійдеться в "мільярди рублів".

Тим часом російський опозиціонер та експолковник ФСБ РФ Геннадій Гудков проаналізував, чому у медіа так часто порушують питання про можливу смерть очільника Кремля. На його думку, це може робити хтось дуже впливовий з оточення Путіна. При чому внаслідок подібних повідомлень складається враження, що голова РФ — "вічний".

Нагадуємо, голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у вересні 2023 року: за підсумками зустрічі повідомляли, що очікують укласти "масштабну угоду". У листопада очільник Китаю прибув до США та зустрівся з президентом Джо Байденом: вказується, що розійшлись мирно, але про угоди нічого не відомо.