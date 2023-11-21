У колонії знайшли повішаним колишнього начальника Слідкому РФ, — росЗМІ

До переведення в нижньогородську колонію ексначальника управління власної безпеки близько 6 років утримували наодинці в найгіршій камері лефортівського СІЗО, бо нібито не могли знайти сусіда.

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Колишнього генерал-майора юстиції, керівника управління власної безпеки Слідчого комітету Росії Михайла Максименка знайшли мертвим у колонії в Нижньогородській області Він відбував там 13-річний термін у справі про корупцію. Про це пише видання Mash.

Максименка знайшли повішеним у каптерці співробітники ВК-9 Нижньогородської області. Попередньо він повісився на своїх шнурках. Врятувати чоловіка не змогли, швидка допомога констатувала смерть від удушення.

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До переведення в нижньогородську колонію ексначальника управління власної безпеки близько 6 років утримували наодинці в найгіршій камері лефортівського СІЗО, бо нібито не могли знайти сусіда.

Михайло Максименко

Генерал-майору юстиції було 50 років.

Максименка заарештували ще в липні 2016 року за підозрою в отриманні хабара. У березні 2020-го Мосміськсуд засудив його до 14 років позбавлення волі та штрафу 250 млн рублів. У квітні 2018-го той же суд призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі та штраф у розмірі 165 млн рублів у справі про отримання хабарів від представників кримінального світу.

Нагадаємо, що 23-річний мешканець Москви покінчив життя самогубством у стрілецькому клубі на Марксистській вулиці неподалік від центру столиці РФ.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР відкрили полювання на генералів РФ. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували 15 російських генералів.