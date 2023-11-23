У КНДР зафіксували масштабний викид води з ядерного реактора, — МАГАТЕ

Ймовірно, що Північна Корея використовує реактор для виробництва більшої кількості матеріалу для бомб.

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У Північній Кореї на ключовому ядерному комплексі у Йонбені спостерігається сильний викид води з із системи охолодження легководного реактора (LWR). Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Yonhap.

Зазначається, що на об’єкті зафіксовано підвищений рівень активності та із середини жовтня викид води. Власне, реактор потужністю 5 МВт не працював декілька тижнів у вересні та на початку жовтня, однак зараз є ознаки роботи. Відтак ймовірно, що реактор було введено в експлуатацію.

Таким чином він вказав на можливість проведення тестового запуску, який може використовуватися для виробництва більшої кількості матеріалу для ядерних бомб.

Лідер МАГАТЕ звернув увагу на те, що продовження ядерної програми Північної Кореї є відкритим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Також за словами Рафаеля Гроссі, ядерний полігон у Пунгері готовий до нових ядерних випробувань, що є причиною для занепокоєння

Ядерний комплекс у Йонбені

Ядерний науково-дослідний центр у Йонбені є найбільним ядерним об’єктом у Північній Кореї. Його заснували у 1964 році.

Як повідомляли ЗМІ, КНДР зупинила роботу реактора у кінці вересня, що може свідчити про роботу з переробки для отримання збройового плутонію, який використовується для створення ядерної зброї. Окрім того, наприкінці квітня повідомлялося, що КНДР розширює свій ядерний комплекс. Зокрема, було помічено ремонтні та будівельні роботи біля реактора.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея пригрозила США "превентивним ударом" ядерною зброєю. У Пхеньяні вважають, що Сполучені Штати Америки хочуть розв’язати ядерну війну.

Також цього року КНДР на законодавчому рівні закріпила свій статус ядерної держави. Тоді лідер Кім Чен Ин сказав, що потрібно нарощувати ядерні сили для протистояння загроз із сторони США.